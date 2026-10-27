Η δράση της Euroleague συνεχίζεται στη Nova TV: Οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν

Η δράση της Euroleague συνεχίζεται αμείωτη στο ανανεωμένο «παρκέ» της Nova TV, προσφέροντας εβδομαδιαία ραντεβού γεμάτα θέαμα και σασπένς στους απανταχού μπασκετόφιλους. Με επτά αγωνιστικές να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η φετινή διοργάνωση έχει καθιερωθεί ξανά ως ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη, καθώς οι ελληνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο την πορεία τους.

Η πορεία των ελληνικών ομάδων και οι πρωτοπόροι

Οι ελληνικές ομάδες έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στις πρώτες επτά αγωνιστικές της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 6 νικών και μόλις 1 ήττας, οδηγώντας την κούρσα της διοργάνωσης. Από την πλευρά του, ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, έχοντας καταγράψει 5 νίκες και 2 ήττες.

Πέρα από τους «αιώνιους», το πρώιμο «καρέ» των πρωτοπόρων περιλαμβάνει και τη Φενέρμπαχτσε, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους στο τιμόνι της, η οποία βρίσκεται σε τροχιά κορυφής. Παράλληλα, ομάδες όπως η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι έχουν καταφέρει να παραμείνουν ή να κάνουν ένα σημαντικό «step-up» στα ψηλά στρώματα της κανονικής περιόδου, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό επίπεδο της λίγκας.

Η ανανεωμένη εμπειρία της Nova TV

Όλη αυτή η έντονη δράση και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού γίνονται ακόμα πιο απολαυστικά μέσα από την ανανεωμένη εμπειρία που προσφέρει η Nova TV. Η πλατφόρμα δεν άλλαξε μόνο το όνομά της, αλλά έφερε και έναν νέο αέρα σε όλα τα επίπεδα της μετάδοσης των αγώνων, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα θέασης.

Το ανανεωμένο περιβάλλον της Nova TV χαρακτηρίζεται από νέα, καθηλωτικά χρώματα που αναδεικνύουν το περιεχόμενο, μετατρέποντας την πλοήγηση σε μια μοναδική εμπειρία θέασης για τους συνδρομητές. Αυτές οι αλλαγές υπόσχονται να κάνουν την παρακολούθηση των αγώνων ακόμα πιο συναρπαστική, καθώς τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν είναι ακόμα μπροστά μας.

Το πρώτο δύσβατο τεστ για τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη

Μέχρι το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση του α’ γύρου της διοργάνωσης, πέντε προσεχείς αναμετρήσεις ξεχωρίζουν και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα από τα πρώτα και πιο δύσκολα τεστ για τους «Πράσινους» θα είναι η αναμέτρηση μακριά από το Telekom Center, στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη «Βασίλισσα», την φιναλίστ της περασμένης σεζόν, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κοντραριστεί με αυτή του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον «επτάστερο» Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μετά τη συγκλονιστική σειρά των περσινών playoffs, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Βαλένθια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να αποσπάσει δύο νίκες στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα των «Μερένγκες», γεγονός που προσθέτει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στην επερχόμενη αναμέτρηση. Επιπλέον, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε θα επιστρέψει αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα, σε μια παραδοσιακή κόντρα δύο εκ των τριών πολυνικών του θεσμού, που αναμένεται να είναι μια «κινηματογραφική ματσάρα».

Η «μάχη» με την Μπαρτσελόνα στην Αθήνα

Το πρόγραμμα για την αρμάδα του «Ζοτς» γίνεται άκρως απαιτητικό, με μια μακρά λίστα αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ένα από τα μοναδικά εντός έδρας παιχνίδια σε αυτή την περίοδο θα είναι αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι «Μπλαουγκράνα» θα επισκεφθούν την Αθήνα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να επαναλάβουν το «ριφιφί» της περσινής σεζόν, μια αναμέτρηση που είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Το «Τριφύλλι» από την πλευρά του, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει την επανάληψη του περασμένου σεναρίου. Βασικό του όπλο σε αυτή την προσπάθεια είναι η αμυντική του ευχέρεια, η οποία φέτος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Η ισχυρή του άμυνα έχει βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο μέχρι στιγμής, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα ακόμα δυνατό παιχνίδι στην έδρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta