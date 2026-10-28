Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης του μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ως απαραίτητο όρο για την εθνική επιβίωση της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του εφησυχασμού, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Η «Ατζέντα 2030» και η εθνική επιβίωση

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αποτελεί απαραίτητο όρο για την εθνική επιβίωση της Ελλάδας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε ευθέως τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό με την ασφάλεια της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τόσο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης όσο και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν την εκδήλωση, διαπίστωσαν τη μεγάλη διαδρομή που έχουν διανύσει οι Ένοπλες Δυνάμες στο πλαίσιο αυτής της «Ατζέντας 2030».

Ο κ. Δένδιας στάθηκε στην πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της συγκεκριμένης ατζέντας. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού δεν μπορεί να ανακοπεί, αλλά πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων άμυνας της χώρας.

Ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και τεχνολογική προσαρμογή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστρεψε την προσοχή στην ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των αμυντικών δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε παρά να επαγρυπνούμε». Επεσήμανε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν να συμβαδίζουν με τις νέες απαιτήσεις. «Η τεχνολογία εξελίσσεται σαφέστατα και ταχύτατα και θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στον αμυντικό τομέα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της αμυντικής ικανότητας της χώρας σε υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, δεν έχει την πολυτέλεια του εφησυχασμού.

Η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου. «Σήμερα νομίζω τιμήσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η παρέλαση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους πολίτες να δουν από κοντά την πρόοδο και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, τόσο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης όσο και οι πολίτες που παρακολούθησαν την παρέλαση από την τηλεόραση, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν «τη μεγάλη διαδρομή που έχουν διανύσει οι Ένοπλες Δυνάμες της πατρίδας μας στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030″». Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη διαφάνεια και την επιθυμία να ενημερωθεί το κοινό για τις εξελίξεις στον τομέα της άμυνας.

Διεθνής παρουσία και συνεργασία στην παρέλαση

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Δένδιας σημείωσε την παρουσία αμερικανικών τμημάτων, καθώς και τμημάτων της Εθνικής Φρουράς από την Κύπρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία τους. Αυτή η διεθνής συμμετοχή αναδεικνύει τους δεσμούς συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των χωρών.

Ευχαρίστησε επίσης τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, για την παρουσία του στην παρέλαση. Η παρουσία του Κύπριου υπουργού υπογραμμίζει την στενή σχέση και τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Η συμμετοχή των ξένων τμημάτων στην παρέλαση αποτελεί ένα μήνυμα ενότητας και κοινών αξιών.

Μηνύματα για την εθνική κυριαρχία

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη βασική του θέση ότι η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», είναι απαραίτητος όρος για την εθνική επιβίωση. Οι δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας αναδεικνύουν την κυβερνητική προτεραιότητα για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας και την προσαρμογή της στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο κ. Δένδιας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με πατριωτικά μηνύματα, λέγοντας: «Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω η Θεσσαλονίκη, ζήτω η Ελλάς». Αυτές οι φράσεις υπογραμμίζουν τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας και την εθνική υπερηφάνεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το μήνυμα της ενότητας και της αποφασιστικότητας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit