Ο Νόα Γουάιλ ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό People

Το περιοδικό People ανακήρυξε τον Νόα Γουάιλ ως τον πιο σέξι άντρα στον κόσμο για το έτος 2026. Ο 55χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ιατρική δραματική σειρά «The Pitt», δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ να λάβει αυτή τη συγκεκριμένη διάκριση. Η είδηση τον βρήκε αρχικά δυσπιστούμενο, καθώς πίστευε πως επρόκειτο για φάρσα.

Η έκπληξη του ηθοποιού και η αντίδραση της συζύγου

Ο Νόα Γουάιλ παραδέχτηκε ότι η ανακοίνωση τον εξέπληξε βαθύτατα. «Νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα μου απονεμόταν αυτή η τιμή», δήλωσε ο ηθοποιός, περιγράφοντας την αρχική του δυσπιστία. Η αντίδραση της συζύγου του, Σάρα, ήταν καθοριστική για να τον πείσει ότι άξιζε τον τίτλο.

Η Σάρα πιστεύει ότι ο Νόα Γουάιλ είναι ένας καλός άνθρωπος, και ότι ο άνθρωπος που είναι, τόσο ως πατέρας όσο και ως σύζυγος, αξίζει να προβληθεί. Ο ηθοποιός, με χιούμορ, πρόσθεσε ότι σκέφτηκε «Εντάξει, αφού το λες εσύ», αποκαλύπτοντας πως η σύζυγός του χάρηκε ιδιαίτερα επειδή η διάκριση επιβεβαιώνει, όπως είπε, το καλό της γούστο.

Η φωτογράφιση στο Μαλιμπού

Για τις ανάγκες του περιοδικού, ο Νόα Γουάιλ πραγματοποίησε φωτογράφιση τον περασμένο Αύγουστο. Η φωτογράφιση έλαβε χώρα σε μια κατοικία με θέα στους βράχους του Μαλιμπού, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φόντο για το εξώφυλλο.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η σύζυγός του, Σάρα, βρέθηκε κοντά του, υποστηρίζοντάς τον σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Μαζί τους ήταν και η 11χρονη κόρη τους, καθώς και ο σκύλος της οικογένειας, δημιουργώντας μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Η «δεύτερη μεγάλη στιγμή» στην καριέρα του

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται σε μια περίοδο που ο Νόα Γουάιλ βιώνει, όπως έχει πει, τη «δεύτερη μεγάλη στιγμή» της καριέρας του. Αυτή η περίοδος σηματοδοτείται από τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «The Pitt», στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ιατρική δραματική σειρά έχει γνωρίσει ευρεία αποδοχή και αναμένεται να επιστρέψει με την τρίτη σεζόν της τον Ιανουάριο στο HBO Max.

Η ερμηνεία του στη σειρά «The Pitt» του έχει χαρίσει δύο συνεχόμενα βραβεία Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Αυτές οι διακρίσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στην πρώτη γραμμή της τηλεόρασης, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αναγνώρισή του στον χώρο.

Από το «Στην Εντατική» στον τίτλο του πιο σέξι άντρα

Η αναγνώριση αυτή έρχεται αρκετές δεκαετίες μετά την πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία. Ο Νόα Γουάιλ έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του νεαρού γιατρού Τζον Κάρτερ στην εμβληματική σειρά «Στην Εντατική» (ER), η οποία προβλήθηκε τη δεκαετία του 1990.

Τότε, ο ίδιος είχε εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού People, σε ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Sexy Men of ER». Μαζί του στην ίδια φωτογράφιση ήταν οι συμπρωταγωνιστές του, Τζορτζ Κλούνεϊ, Έρικ Λα Σαλ και Άντονι Έντουαρντς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει ανακηρυχθεί δύο φορές ο πιο σέξι άντρας της χρονιάς από το ίδιο περιοδικό.

Οι προηγούμενοι νικητές του τίτλου

Ο Νόα Γουάιλ διαδέχεται τον πρωταγωνιστή του «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος είχε αναδειχθεί ο πιο σέξι άνδρας για το 2025. Ο Τζόναθαν Μπέιλι ήταν ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που κέρδισε τον συγκεκριμένο τίτλο, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή.

Στη μακρά λίστα των προηγούμενων νικητών του τίτλου «Πιο σέξι άντρας στον κόσμο» από το περιοδικό People περιλαμβάνονται ονόματα όπως οι Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Κρις Έβανς, Πολ Ραντ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζον Λέτζεντ και Ίντρις Έλμπα, μεταξύ άλλων γνωστών προσωπικοτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit