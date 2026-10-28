ΣΥΡΙΖΑ: Ο αγώνας κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού είναι αδιάκοπος

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής αυτής ημέρας. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρεται στην απόλυτη και ενθουσιώδη ομοψυχία που επέδειξε ο ελληνικός λαός το 1940 για την υπεράσπιση της πατρίδας. Επισημαίνει πως η δύναμη και τα κατορθώματα του λαού εκείνη την περίοδο προκάλεσαν τόσο φόβο σε κάποιους όσο και υπερηφάνεια σε άλλους.

Η επέτειος του 1940 και η δύναμη του λαού

Στο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι έχουν περάσει 86 χρόνια από τότε που ο ελληνικός λαός υπερέβη τον εαυτό του. Η ομοψυχία που επέδειξε ήταν απόλυτη και ενθουσιώδης, με σκοπό την υπεράσπιση της πατρίδας. Αυτή η δύναμη και τα κατορθώματα του λαού το 1940, καθώς και κατά τους δύσκολους μήνες που ακολούθησαν, είχαν διπλή επίδραση: φόβισαν κάποιους, ενώ ταυτόχρονα γέμισαν υπερηφάνεια άλλους.

Η 28η Οκτωβρίου του 1940, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανήκει σε αυτούς που ένιωσαν υπερήφανοι. Αφιερώνεται σε όλους εκείνους που πολέμησαν με κάθε δυνατό τρόπο, που χάρηκαν με τις νίκες και θρήνησαν με τις απώλειες. Είναι η ημέρα όλων όσων στη συνέχεια αψήφησαν τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, επιλέγοντας τον δρόμο της αντίστασης.

Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στον ενωτικό ρόλο του ΕΑΜ, καθώς και στην αυτοθυσία που επέδειξαν οι μαχητές του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Η σθεναρή αντίσταση που εκδηλώθηκε σε βουνά, χωριά και πόλεις υπογραμμίζεται ως ένα παράδειγμα που πρέπει να εμπνέει.

Αυτά τα ιστορικά γεγονότα, όπως σημειώνεται, αποδεικνύουν ότι ο αγώνας για το δίκιο και τη λευτεριά έχει βαθύ νόημα και αξία. Μπορεί να συγκινήσει τους τίμιους ανθρώπους, να τους εμψυχώσει και να τους οδηγήσει σε πράξεις απαράμιλλου ηρωισμού και αυτοθυσίας, προσφέροντας ένα διαχρονικό μάθημα για την ανθρώπινη θέληση και αποφασιστικότητα.

Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει τη διαχρονικότητα της 28ης Οκτωβρίου, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Αναφέρει ότι στις μέρες μας, η 28η Οκτωβρίου του 2026 ανήκει και πάλι στους απλούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να πουν ένα «ΟΧΙ» σε όλα όσα τους καταδικάζουν σε μια στερημένη ζωή και στην έλλειψη προοπτικής για το μέλλον τους.

Πρόκειται για ένα μάθημα ζωής, όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση, το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Η ιστορική μνήμη και οι αξίες που αναδείχθηκαν το 1940 και κατά την Εθνική Αντίσταση θεωρούνται καθοριστικές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, εμπνέοντας τους πολίτες να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Ο αδιάκοπος αγώνας για δημοκρατία και ειρήνη

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ειρήνη είναι αδιάκοπος και αναγκαίος. Ο αγώνας αυτός στρέφεται κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού, αποτελώντας μια διαρκή διεκδίκηση για δικαιοσύνη και ισότητα.

Το κόμμα τονίζει πως αυτή η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον λαό. Η συμμετοχή και η ενεργός δράση των πολιτών θεωρούνται θεμελιώδεις για τη διατήρηση και την ενίσχυση αυτών των αξιών, διασφαλίζοντας ότι τα διδάγματα του παρελθόντος παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα στις σημερινές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: News.gr