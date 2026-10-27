Ο Ηρακλής αναχώρησε για την Εσθονία με στόχο την επιστροφή στις νίκες

Ο Ηρακλής αναχώρησε σήμερα, 27 Οκτωβρίου, το πρωί για την Εσθονία, ενόψει της αναμέτρησης με την Τάρτου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο, 28 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup. Οι «Κυανόλευκοι» επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νικηφόρες εμφανίσεις στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας ως σαφή στόχο την κατάκτηση της νίκης.

Το ταξίδι στην Εσθονία και ο αντίπαλος

Η αποστολή του Ηρακλή ξεκίνησε το ταξίδι της νωρίς το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, με προορισμό την Εσθονία. Η ομάδα κατευθύνεται προς τη χώρα της Βαλτικής για να αντιμετωπίσει την Τάρτου, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της στο FIBA Europe Cup.

Ο αγώνας εντάσσεται στην 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης, και για τους «Κυανόλευκους» αποτελεί μια ευκαιρία να ανατρέψουν το κλίμα και να επανέλθουν στον δρόμο των επιτυχιών. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για αύριο, 28 Οκτωβρίου, το βράδυ, με την ελληνική ομάδα να στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εμφάνιση μακριά από την έδρα της.

Η προετοιμασία και τα αγωνιστικά δεδομένα

Η προετοιμασία του Ηρακλή για τον αυριανό αγώνα θα ολοκληρωθεί ανήμερα της αναμέτρησης. Οι παίκτες θα πραγματοποιήσουν μια πρωινή προπόνηση στο «University of Tartu Sports Hall», το οποίο θα φιλοξενήσει το παιχνίδι. Αυτή η τελευταία προπόνηση αναμένεται να είναι καθοριστική για την τελική διαμόρφωση του πλάνου του προπονητικού επιτελείου.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά προβλήματα, η ομάδα του Ηρακλή δεν αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες. Ωστόσο, υπάρχει μια εξαίρεση που αφορά τον Τζέιλεν Λεκιού. Ο συγκεκριμένος παίκτης αισθάνεται ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού. Παρά την ενόχληση αυτή, ο Λεκιού ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας στην Εσθονία, δείχνοντας την προσήλωσή του.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Καραποστόλου για τον αγώνα

Ο συνεργάτης του προπονητή Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση. Ο κ. Καραποστόλου τόνισε ότι η ομάδα περιμένει μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Τάρτου. Χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ιδιαίτερα δύσκολο, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι «Κυανόλευκοι» στο εσθονικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να επιτευχθεί ο στόχος της νίκας, θα χρειαστεί από τους παίκτες να επιδείξουν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για ένταση και συνέπεια στην εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου, καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών του παιχνιδιού. Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για την επικράτηση.

Ο στόχος της νίκας και η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση

Ο Σωτήρης Καραποστόλου υπογράμμισε τον βασικό στόχο της ομάδας, ο οποίος είναι να παρουσιαστεί έτοιμη να ξεχάσει ό,τι συνέβη στο προηγούμενο ματς. Η επιδίωξη είναι να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό στην αναμέτρηση, και να κατακτήσει τη νίκη απέναντι στην Τάρτου.

Τέλος, ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς αναφέρθηκε στην ευθύνη της ομάδας να εκπροσωπήσει τον Ηρακλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Ευρώπη. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης όχι μόνο για την βαθμολογική συγκομιδή, αλλά και για το κύρος του συλλόγου στη διεθνή σκηνή του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta