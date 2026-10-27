Κιλιάν Μπαπέ: Η δημόσια συγγνώμη στην Κίνα και οι συνέπειες των σχολίων του

Ο Κιλιάν Μπαπέ αναγκάστηκε να απολογηθεί δημόσια στην Κίνα, μετά από σχόλια που έκανε, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με τον άλλοτε ηγέτη της χώρας, Μάο Τσε Τουνγκ. Η έντονη διαμάχη που προκλήθηκε γύρω από τα σχόλια του Γάλλου επιθετικού οδήγησε σε σοβαρές συνέπειες, όπως η διακοπή χορηγιών και η αναστολή των μεταδόσεων του ισπανικού πρωταθλήματος στη χώρα.

Η αφορμή των σχολίων και το επίμαχο meme

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Κιλιάν Μπαπέ ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη για το αγαπημένο του διαδικτυακό αστείο (meme). Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής απάντησε αναφερόμενος σε μια εικόνα που επικάλυπτε το πρόσωπό του πάνω σε αυτό του Μάο Τσε Τουνγκ, εξηγώντας ότι συχνά τη μοιραζόταν με τους φίλους του. Το επίμαχο απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξη που συνδέεται με τη γαλλική διαδικτυακή εκπομπή «The Bridge», την οποία παρουσιάζει ο συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο Μπαπέ φέρεται να απάντησε: «Αυτό που με κάνει να γελάω περισσότερο είναι εκείνο με ένα βίντεο κάποιου τύπου, νομίζω ότι είναι ένας Κινέζος δικτάτορας…». Στη συνέχεια, εμφανίζεται να γελά, ενώ προβάλλεται μια επεξεργασμένη εικόνα στην οποία το πρόσωπό του έχει τοποθετηθεί πάνω σε φωτογραφία που παραπέμπει στον Μάο Τσε Τουνγκ. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής δεν κατονομάζει τον Μάο στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ενώ αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το διαδικτυακό αστείο «συνέχεια με τους φίλους» του. Η εικόνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά σατιρικών αναρτήσεων που παρουσιάζουν τον Μπαπέ ως «δικτάτορα», εξαιτίας της μεγάλης επιρροής που του αποδίδεται στις ομάδες όπου αγωνίζεται. Ωστόσο, η αυθεντικότητα και το πλήρες περιεχόμενο του αρχικού βίντεο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία που κάλυψαν την υπόθεση.

Οι έντονες αντιδράσεις του κινεζικού λαού

Αν και ο επιθετικός παρουσίασε το meme με χιουμοριστικό τρόπο, τα σχόλια του προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στην Κίνα. Ο Μάο Τσε Τουνγκ εξακολουθεί να αποτελεί εμβληματική προσωπικότητα για το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρά τη βαριά ιστορική κληρονομιά της διακυβέρνησής του. Το περιστατικό δημιούργησε ένα ευρύτερο ζήτημα για το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς οι αντιδράσεις πήραν γρήγορα διαστάσεις.

Ο Γάλλος διεθνής αναγνώρισε ότι τα σχόλια του ήταν ακατάλληλα και παραδέχτηκε ότι είχαν πληγώσει ανθρώπους στην Κίνα και μέλη της κινεζικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο.

Η δημόσια απολογία του Κιλιάν Μπαπέ

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε μία απολογητική δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφότου η κινεζική τηλεόραση ανακοίνωσε την αναστολή των μεταδόσεων της La Liga ως απάντηση στο περιστατικό. Ο Κιλιάν Μπαπέ ζήτησε συγγνώμη από τον κινεζικό λαό, αναγνωρίζοντας ότι το σχόλιό του ήταν άστοχο.

Στην δήλωσή του, ο 27χρονος εξήγησε ότι η διαμάχη προέκυψε από την αντίδρασή του σε μια εικόνα που απεικόνιζε το πρόσωπό του, με τη μορφή του Μάο, παραδεχόμενος πως αυτό που έκανε ήταν προσβλητικό, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα σε μια εικόνα που με παρουσίαζε. Το σχόλιο μου ήταν άστοχο και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και σε κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους αναστάτωσαν τα λόγια μου. Αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά».

Οι σοβαρές συνέπειες για τον Μπαπέ και τη La Liga

Οι αντιδράσεις κλιμακώθηκαν, οδηγώντας σε σοβαρές συνέπειες τόσο για τον Κιλιάν Μπαπέ όσο και για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο αρκετές κινεζικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι τερματίζουν τη συνεργασία τους με τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η κινεζική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε την αναστολή όλων των μεταδόσεων της La Liga στη χώρα.

Ειδικότερα, τρεις μεγάλες κινεζικές εταιρείες, οι Dongpeng, Mengniu και Milkground, διέκοψαν τις συμφωνίες χορηγίας τους, κατηγορώντας τον Γάλλο ποδοσφαιριστή ότι προσέβαλε τα κινεζικά εθνικά αισθήματα. Η κρατική τηλεόραση της χώρας ανέστειλε τη μετάδοση αγώνων του ισπανικού πρωταθλήματος την Τρίτη (27/10). Η ισπανική ποδοσφαιρική λίγκα επιχείρησε, επίσης, να περιορίσει τις συνέπειες που προέκυψαν από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis