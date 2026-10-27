Η δύσκολη θέση του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ και οι πιθανοί διάδοχοι

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει προβλήματα με την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα, γεγονός που έχει φέρει τον Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λίσι σε δύσκολη θέση. Οι δύο ήττες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχουν εντείνει τον προβληματισμό γύρω από το πρόσωπό του, καθώς η ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει μια σαφή αγωνιστική ταυτότητα. Η επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θεωρείται κρίσιμη, καθώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε άμεσες εξελίξεις.

Ο προβληματισμός για την απόδοση του «Δικεφάλου»

Η τρέχουσα αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις της ομάδας. Ο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του «Δικεφάλου του Βορρά», δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εμφυσήσει στην ομάδα μια ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία. Αυτή η έλλειψη ταυτότητας είναι εμφανής στα αποτελέσματα, με τις δύο ήττες που σημειώθηκαν στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος να έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση.

Ο προβληματισμός για την πορεία της ομάδας και την αποτελεσματικότητα του Ιταλού τεχνικού έχει ενταθεί, και η προσοχή στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην League Phase της διοργάνωσης, και το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα αναμένεται να είναι καθοριστικό για το μέλλον του Λίσι στον πάγκο της ομάδας, καθώς μία αρνητική εξέλιξη μπορεί να επισπεύσει τις αποφάσεις.

Τα πρώτα ονόματα για τη διαδοχή του πάγκου

Εν μέσω αυτού του κλίματος, έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα υποψηφίων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή. Πολλά από αυτά τα ονόματα έχουν έντονο ελληνικό παρελθόν, είτε ως προπονητές είτε ως ποδοσφαιριστές σε ελληνικές ομάδες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις συζητήσεις.

Η λίστα των πιθανών διαδόχων περιλαμβάνει τόσο πρόσωπα που βρίσκονται ήδη εντός του οργανισμού του ΠΑΟΚ, όσο και έμπειρους προπονητές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και στο εξωτερικό. Οι αποδόσεις που δίνονται για την ανάληψη της θέσης από κάθε υποψήφιο αντικατοπτρίζουν τις πιθανότητες που τους αποδίδονται αυτή τη στιγμή.

Ντάνι Πονζ: Το εσωτερικό φαβορί

Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν ως πρώτο φαβορί είναι αυτό του Ντάνι Πονζ. Ο Ισπανός κόουτς αποτελεί ήδη μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από το 2025, έχοντας διατελέσει προπονητής στις ομάδες Κ17 και Κ19 του συλλόγου. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, βρίσκεται στο τιμόνι του ΠΑΟΚ Β, όπου έχει επιδείξει αξιόλογο έργο και έχει αποσπάσει θετικά σχόλια.

Η πιθανότητα να λάβει «προαγωγή» και να αναλάβει την πρώτη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» βρίσκεται σε απόδοση 6.00, κάτι που τον καθιστά έναν από τους πιο σοβαρούς υποψηφίους για τη διαδοχή του Αλέσιο Λίσι.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Η επιστροφή που θα ξεσηκώσει

Ένα όνομα που αναμένεται να προκαλέσει ενθουσιασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι αυτό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής αποχώρησε τον Σεπτέμβριο από τον Ολυμπιακό, έχοντας αφήσει πίσω του ένα σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «ερυθρόλευκους». Η εμπειρία και οι επιτυχίες του τον καθιστούν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο.

Το ενδεχόμενο μιας επιστροφής του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ δεν θεωρείται απίθανη, με την απόδοση για αυτή την εξέλιξη να διαμορφώνεται στο 6.50. Η παρουσία του θα μπορούσε να συσπειρώσει τους φιλάθλους και να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα.

Φερνάντο Σάντος: Ένα γνώριμο πρόσωπο

Στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνεται και ένα γνώριμο πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Σάντος. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε διατελέσει τεχνικός του «Δικεφάλου» κατά την περίοδο 2007-2010, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Πιο πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2025, αποχώρησε από το Αζερμπαϊτζάν, καθιστώντας τον διαθέσιμο.

Ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί μια επιλογή που θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τον σύλλογο, λόγω της προηγούμενης επιτυχημένης θητείας του. Η πιθανότητα να επιστρέψει στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε απόδοση 7.00, δείχνοντας ότι παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα.

Πέδρο Μαρτίνς: Ο πρώην του Ολυμπιακού

Άλλος ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει στη λίστα είναι ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο 56χρονος Πορτογάλος τεχνικός, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους» το 2022, ανέλαβε την Αλ (σ.σ. η πηγή δεν αναφέρει την πλήρη ονομασία της ομάδας). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του.

Με βάση το επιτυχημένο του παρελθόν, ο Πέδρο Μαρτίνς θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και πάλι σε επιτυχίες. Η απόδοση για να αναλάβει τη θέση του νέου προπονητή της ομάδας διαμορφώνεται στο 9.00, υποδηλώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επικρατέστερων επιλογών.

Σέρτζιο Κονσεϊσάο: Το παλιό αστέρι

Τέλος, στη λίστα των ονομάτων που συνδέονται με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο Πορτογάλος φόρεσε τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» για δύο χρόνια, συγκεκριμένα την περίοδο 2008-2010, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Η σύνδεσή του με τον σύλλογο από το παρελθόν τον καθιστά ένα πρόσωπο οικείο στους φιλάθλους.

Αν και η πηγή δεν αναφέρει λεπτομέρειες για την τρέχουσα προπονητική του κατάσταση ή αποδόσεις για την ανάληψη του πάγκου, η αναφορά του ονόματός του υπογραμμίζει την αναζήτηση για λύσεις που έχουν ισχυρούς δεσμούς με την ιστορία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta