Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή στη γυναίκα που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη

Μια νέα δικαστική εξέλιξη ήρθε στο φως για την υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, με την ανακοίνωση της απόφασης για τη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη. Το δικαστήριο την Τρίτη (27/10) την έκρινε ένοχη για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική κατάθεση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια της αθώωσης του γνωστού ηθοποιού από το Εφετείο για την συγκεκριμένη κατηγορία βιασμού. Μετά την αθώωσή του, ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε καταθέσει μήνυση εις βάρος της γυναίκας.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η αντίδραση

Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, το δικαστήριο αναγνώρισε στη γυναίκα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η τελική ετυμηγορία ήρθε σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε ζητήσει την απαλλαγή της, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυπταν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της.

Η ένταση ήταν διάχυτη στην αίθουσα κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης, η γυναίκα ξέσπασε φωνάζοντας «ντροπή». Η αντίδραση αυτή προκάλεσε την άμεση απάντηση του προέδρου της έδρας, ο οποίος τοποθετήθηκε με φορτισμένα λόγια αναφέροντας: «Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι, ούτε και Θεός».

Οι κατηγορίες κατά του Πέτρου Φιλιππίδη

Η συγκεκριμένη καταγγελία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση από τον Π. Φιλιππίδη αφορούσε την πρώτη από τις τρεις γυναίκες που είχαν κινηθεί νομικά εναντίον του ηθοποιού. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε απαλλαγεί ομόφωνα από τη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω αμφιβολιών.

Ωστόσο, η δικαστική του πορεία περιλαμβάνει και άλλες πτυχές. Σε δεύτερο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τον έκρινε ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού που αφορούσαν άλλες δύο γυναίκες. Για τις πράξεις αυτές του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή, με την πλευρά του ηθοποιού να έχει προαναγγείλει προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr