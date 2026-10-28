Πολιτικές δηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου: Το σύγχρονο «όχι» και η ιστορική μνήμη

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, πολιτικά πρόσωπα και δημόσιοι λειτουργοί προέβησαν σε δηλώσεις, αναδεικνύοντας το ιστορικό μήνυμα της ημέρας και τη σύγχρονη ερμηνεία του. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, εστίασε στο «ΟΧΙ» του σήμερα, ενώ ο Δένδιας υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία του. Παράλληλα, η Καρυστιανού γνωστοποίησε ένα περιστατικό που αφορά την κατάθεση στεφανιού, και ο Πιερρακάκης απηύθυνε το δικό του μήνυμα από την Αλεξανδρούπολη.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα για την 28η Οκτωβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, προέβη σε μια εκτενή δήλωση με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε με έμφαση ότι η ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει επανειλημμένα πως οι λαοί διαθέτουν τη δύναμη να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό και φαινομενικά ανυπέρβλητο αντίπαλο. Για να υποστηρίξει αυτή τη θέση, αναφέρθηκε σε κομβικά σημεία της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας, όπως το έπος του 1940, το οποίο αποτελεί σύμβολο αντίστασης και αυτοθυσίας. Επιπλέον, μνημόνευσε την ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην εθνική απελευθέρωση, καθώς και τη συνολική συντριβή του φασισμού-ναζισμού, ενός από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας.

Προχωρώντας στην ανάλυση του σύγχρονου μηνύματος της επετείου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ προσέθεσε ότι το δικό μας «ΟΧΙ» σήμερα έχει συγκεκριμένους αποδέκτες. Συγκεκριμένα, αυτό το «ΟΧΙ» στρέφεται κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, καταδικάζοντας κάθε μορφή επιθετικότητας και επέμβασης. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του κόμματος στην εμπλοκή της Ελλάδας σε τέτοιους πολέμους, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους και τις συνέπειες. Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις συνεχείς θυσίες που απαιτούνται από τους λαούς, τονίζοντας ότι αυτές γίνονται για τα κέρδη των εκμεταλλευτών. Με αυτή τη δήλωση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε το ιστορικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου με τις τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, δίνοντας μια σύγχρονη διάσταση στο μήνυμα της αντίστασης.

Το «όχι» ως διαχρονικό σύμβολο αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο, ο Δένδιας προέβη σε δήλωση αναφορικά με τη διαχρονική σημασία του ιστορικού «Όχι». Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, παρόλο που έχουν περάσει 86 χρόνια από τα γεγονότα του 1940, το «Όχι» διατηρεί ακέραια τη δύναμη και τον συμβολισμό του. Τόνισε ότι αυτό το ιστορικό «Όχι» παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο, το οποίο εκφράζει με σαφήνεια την αποφασιστικότητα και το σθένος του ελληνικού λαού. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη συνέχεια της εθνικής μνήμης και την επίδραση των ιστορικών γεγονότων στην ταυτότητα και τη συλλογική συνείδηση.

Άρνηση αιτήματος για κατάθεση στεφανιού στην Καρυστιανού

Η Καρυστιανού, με τη σειρά της, έκανε γνωστό ένα περιστατικό που τη αφορά προσωπικά, σχετικά με τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι της αρνήθηκαν το αίτημά της να καταθέσει στεφάνι για την εθνική επέτειο. Η δήλωσή της, όπως αναφέρεται στην πηγή, συνοδεύτηκε από βίντεο.

Μήνυμα του Πιερρακάκη από την Αλεξανδρούπολη

Από την Αλεξανδρούπολη, ο Πιερρακάκης έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στην τοποθέτησή του, τόνισε τη στενή σύνδεση μεταξύ μιας ισχυρής Ελλάδας και μιας ισχυρής Περιφέρειας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και ενίσχυσης για την πρόοδο του συνολικού εθνικού ιστού, αναδεικνύοντας την Αλεξανδρούπολη ως ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για την περιφέρεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki