Εκλογές στο Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί την πρωτιά, αλλά απομακρύνεται από την αυτοδυναμία

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην εκλογική μάχη για την εξουσία στο Ισραήλ, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και αποκαλύπτει σημαντικές μεταβολές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί την πρωτιά, ωστόσο ο συνασπισμός του απομακρύνεται από την επίτευξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Την ίδια ώρα, η εντυπωσιακή ενίσχυση των αραβικών κομμάτων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον σημερινό πρωθυπουργό, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πολιτικό τοπίο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην καταμέτρηση των ψήφων

Με την καταμέτρηση να έχει προχωρήσει στο 72,4% των εκλογικών τμημάτων, τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 10:03 το πρωί της Τετάρτης δείχνουν τον συνασπισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκεντρώνει 54 έδρες. Από την άλλη πλευρά, ο αντιπολιτευόμενος συνασπισμός, υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ, εξασφαλίζει 48 έδρες. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία είναι η επίδοση των αραβικών κομμάτων, τα οποία πλέον εμφανίζονται να εξασφαλίζουν 18 έδρες, μετά την ενίσχυση του Ra’am κατά δύο έδρες.

Αυτά τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια σημαντική ανατροπή σε σχέση με τις πρώτες πρωινές εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, στις 7 το πρωί, το στρατόπεδο του Νετανιάχου εμφανιζόταν να συγκεντρώνει 56 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση είχε 49 έδρες. Οι αραβικές παρατάξεις, εκείνη την ώρα, είχαν 15 έδρες. Η μεταβολή αυτή, με τον συνασπισμό Νετανιάχου να χάνει έδρες και τα αραβικά κόμματα να κερδίζουν, έχει αλλάξει τους συσχετισμούς δύναμης. Παρά τις αλλαγές, το Likud του Νετανιάχου παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στη χώρα.

Η δύσκολη πορεία προς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Για να σχηματιστεί κυβέρνηση στο Ισραήλ, απαιτείται η εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η οποία μεταφράζεται σε 61 έδρες στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο που αποτελείται από 120 έδρες. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της καταμέτρησης, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέχει πλέον επτά έδρες από αυτό το κρίσιμο όριο. Αυτή η απόσταση καθιστά την επίτευξη αυτοδυναμίας ιδιαίτερα δύσκολη και δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης διαπραγμάτευσης για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Απομένουν ψήφοι από εκλογικά τμήματα, καθώς και από ειδικές κάλπες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήφοι των στρατιωτών. Καθώς αυτές οι ψήφοι ενσωματώνονται στα συνολικά αποτελέσματα, οι συσχετισμοί δύναμης ενδέχεται να αλλάξουν περαιτέρω, προσθέτοντας ένα στοιχείο αβεβαιότητας στην τελική έκβαση των εκλογών.

Η αναπάντεχη ενίσχυση των αραβικών κομμάτων

Η μεγάλη έκπληξη των φετινών εκλογών στο Ισραήλ είναι η σημαντική ενίσχυση των αραβικών κομμάτων. Αυτές οι πολιτικές παρατάξεις εκπροσωπούν κυρίως τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ. Με βάση τη συγκεκριμένη καταμέτρηση, τα αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 18 έδρες, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη Κνεσέτ, όπου διέθεταν 10 έδρες. Αυτή η αύξηση των οκτώ εδρών υπογραμμίζει τη δυναμική που ανέπτυξαν στις συγκεκριμένες εκλογές.

Η υψηλή συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων φαίνεται να έχει επηρεάσει καθοριστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι Άραβες πολίτες αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού του Ισραήλ, και η αυξημένη τους προσέλευση στις κάλπες έχει αναδιαμορφώσει σημαντικά το πολιτικό τοπίο. Η ενίσχυσή τους τους καθιστά πλέον έναν δυνητικό ρυθμιστή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς η στήριξή τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis