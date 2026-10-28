Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου κορυφώνεται στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη κορυφώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου με τη διεξαγωγή της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Η παρέλαση, η οποία ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί, περιλαμβάνει τόσο στρατιωτικά τμήματα όσο και επιδείξεις από την Πολεμική Αεροπορία.

Η κορύφωση των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη

Οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη φτάνουν στο αποκορύφωμά τους σήμερα, με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. Οι εκδηλώσεις αυτές τιμούν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, αλλά και άλλες σημαντικές ιστορικές στιγμές για την πόλη και το έθνος.

Συγκεκριμένα, οι εορτασμοί περιλαμβάνουν την επέτειο της 26ης Οκτωβρίου 1912, ημέρα κατά την οποία η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. Παράλληλα, τιμάται και η εορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, γεγονότα που προσδίδουν ιδιαίτερο συμβολισμό στις φετινές εκδηλώσεις. Η παρέλαση διεξάγεται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα σημείο με μεγάλη ιστορική και συμβολική αξία για την πόλη.

Η παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

Την παρέλαση παρακολουθούν από την εξέδρα των επισήμων σημαντικές προσωπικότητες από το φάσμα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα, στις 10:15, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Ηπείρου-Μακεδονίας.

Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βασίλης Πάλμας, ενώ παρών είναι και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Την παρέλαση παρακολουθούν επίσης εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Η παρουσία όλων αυτών των φορέων υπογραμμίζει τον πανεθνικό χαρακτήρα των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου.

Νέα στοιχεία και καινοτομίες στην παρέλαση

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ορισμένα νέα στοιχεία που την καθιστούν ξεχωριστή. Για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα έχουν την τιμή να προηγηθούν των πολιτικών τμημάτων, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην καθιερωμένη σειρά διεξαγωγής.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσίαση νέων συστημάτων αεράμυνας, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά σε δημόσια εκδήλωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συστήματα που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναδεικνύοντας τις σύγχρονες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εντυπωσιακές πτήσεις στον ουρανό της πόλης

Η ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης θα γίνει με έναν εντυπωσιακό τρόπο, καθώς θα πραγματοποιηθούν πτήσεις ακριβείας πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» θα προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Κυβερνήτης του μαχητικού F-16 είναι ο επισμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος, ο οποίος θα εκτελέσει τις πτήσεις ακριβείας. Το θέαμα των αεροσκαφών στον ουρανό αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα πιο αναμενόμενα σημεία της παρέλασης, προσφέροντας ένα μήνυμα ετοιμότητας και ισχύος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis