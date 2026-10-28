Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει απόρριψη αιτήματος για κατάθεση στεφανιού στη Θεσσαλονίκη

Η Μαρία Καρυστιανού, επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της για την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατήγγειλε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «με παράκαμψη της νομοθεσίας». Η ίδια χαρακτήρισε την εξέλιξη «άρνηση της ντροπής», καλώντας τους πολίτες να αφυπνιστούν και να συνδέσουν την ιστορική επέτειο με την ανάγκη λογοδοσίας στις επερχόμενες εκλογές.

Το αίτημα και η απόρριψη

Η Μαρία Καρυστιανού είχε υποβάλει εγγράφως το αίτημά της από τις 13 Οκτωβρίου, ζητώντας να καταθέσει στεφάνι στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός της ήταν να τιμήσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και να αποδώσει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας. Το αίτημα υποβλήθηκε από την ίδια ως εκπρόσωπος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Παρά την έγκαιρη και επίσημη υποβολή του, το αίτημα της κυρίας Καρυστιανού απορρίφθηκε. Η ίδια τόνισε ότι αυτή η απόρριψη πραγματοποιήθηκε «με παράκαμψη της νομοθεσίας», γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά της και την οδήγησε στη δημόσια καταγγελία.

«Παράκαμψη της νομοθεσίας» και προσωπική αντίδραση

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξέφρασε την απογοήτευσή της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν περίμενε να της αρνηθούν «ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας».

Η κυρία Καρυστιανού επέμεινε στην άποψη ότι η απόρριψη του αιτήματος για την κατάθεση στεφανιού αποτελεί «ανθρώπινο αίτημα ψυχής» και ότι η άρνηση αυτή έγινε «με παράκαμψη της νομοθεσίας». Αυτή η πτυχή της υπόθεσης αποτέλεσε κεντρικό σημείο της καταγγελίας της, υπογραμμίζοντας την αθέμιτη, κατά την ίδια, διαδικασία.

«Άρνηση της ντροπής» και ευρύτερο μήνυμα

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε την απόφαση ως «άρνηση της ντροπής», δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη άρνηση δεν αφορά μόνο την ίδια προσωπικά. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι αφορά όλους τους πολίτες και τα δικαιώματά τους να υποβάλλουν αιτήματα και να λαμβάνουν δίκαιες απαντήσεις.

Μέσα από την τοποθέτησή της, η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προσπάθησε να διευρύνει το μήνυμα της καταγγελίας της. Έθεσε το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συνδέοντας την προσωπική της εμπειρία με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση και την αντιμετώπιση των πολιτών.

Κάλεσμα σε αφύπνιση και λογοδοσία

Στο τέλος του βίντεο, η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να αντιδράσουν και να αφυπνιστούν. Τους κάλεσε να φωνάξουν ένα ηχηρό «Όχι», παραλληλίζοντας τη στάση αυτή με το «Όχι» που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς. Το κάλεσμα της στράφηκε προς «όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία».

Επιπλέον, συνέδεσε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, τονίζοντας την ανάγκη για αλλαγή. Η ίδια υποστήριξε ότι όσοι βρίσκονται σήμερα στην εξουσία πρέπει να τη χάσουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, ειδικά ενόψει των επόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki