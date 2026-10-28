Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση: «Μόνη σταθερότητα η καρέκλα του Μητσοτάκη»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες το βράδυ από τον Δρυμό Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το δικό του δίλημμα ενόψει των εθνικών εκλογών, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της πολιτικής αλλαγής και της στασιμότητας, την οποία απέδωσε στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Το δίλημμα της κάλπης και η «σταθερότητα»

Κατά την ομιλία του στους συγκεντρωμένους, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε αν η χώρα επιθυμεί να «γυρίσει σελίδα» και να εισέλθει σε μία νέα πορεία μέσω της πολιτικής αλλαγής, ή αν θα επιλέξει τη στασιμότητα. Τη στασιμότητα αυτή, όπως είπε, ο πρωθυπουργός την ονομάζει σταθερότητα, αλλά για τον ίδιο η «μόνη σταθερότητα είναι η καρέκλα του και η υποβάθμιση της ζωής» των πολιτών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έθεσε ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα των εκλογών την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εστιάζει στο παρελθόν, αλλά κοιτάζει το μέλλον και δίνει τη «μάχη της κάλπης για το αύριο». Όπως ανέφερε, η επιδίωξη είναι η «εξουσία των πολλών» και η «εξουσία στα χέρια του λαού», σε αντίθεση με την «εξουσία του Μεγάρου Μαξίμου», η οποία, κατά τον ίδιο, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία «πελατειακών μηχανισμών διαφθοράς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Ερωτήματα για την παραίτηση Μπεκίρη και την αξιοπιστία

Στον απόηχο της παραίτησης του «εθελοντή» Διευθυντή του Γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Μπεκίρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε δηκτικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, διερωτήθηκε αν η παραίτηση του κ. Μπεκίρη αποτελεί απώλεια για το εθελοντικό κίνημα της χώρας, ενώ ζήτησε να μάθει τον πραγματικό λόγο πίσω από αυτή την αποχώρηση. Με αυτό τον τρόπο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έδειξε προς την πλευρά της κυβέρνησης, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε την κριτική του προς την κυβέρνηση, αναφερόμενος σε μία σειρά γεγονότων. «Κάθε εβδομάδα και ένα σκάνδαλο και μιλάνε για αξιοπιστία;», ρώτησε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι τα συνεχή σκάνδαλα υπονομεύουν την κυβερνητική αξιοπιστία. Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής επίθεσης του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβερνητικής πολιτικής και των χειρισμών της.

Κάλεσμα στους πολίτες και το παράδειγμα της Βραζιλίας

Το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στρέφεται κυρίως στους πολίτες που έχουν επιλέξει να απέχουν από τις κάλπες κατά το προηγούμενο διάστημα. Ο πρόεδρος του κόμματος έστειλε ένα σαφές μήνυμα προτροπής για συμμετοχή στις κάλπες της άνοιξης. «Κανείς Έλληνας δεν πρέπει να μείνει στον καναπέ αυτή τη φορά», ανέφερε, καλώντας όλους τους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για να ενισχύσει το μήνυμά του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα γεγονότα που συνέβησαν προ ημερών στη Βραζιλία. Εκεί, όπως είπε, όλοι θεωρούσαν «τελειωμένο» τον Πρόεδρο Λούλα. Ωστόσο, «ο φόβος ότι ο τραμπισμός θα κυριαρχήσει σε όλη τη Λατινική Αμερική ξεσήκωσε εκατομμύρια ανθρώπους, που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη φορά, να πάνε να ψηφίσουν στέλνοντας ένα μήνυμα: Θα υπάρχει και μία χώρα απέναντι στον τραμπισμό». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υποστήριξε ότι και το δικό του κόμμα είναι «ηθικά και ιδεολογικά απέναντι στα φαινόμενα της ακροδεξιάς, του αυταρχισμού και της καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου».

Αναφορές σε εθνικής σημασίας θέματα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά και σε θέματα εθνικής σημασίας. Μίλησε συγκεκριμένα για την επικύρωση του «παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου», ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα την ελληνική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, θύμισε ότι ήταν η κυβέρνηση που είχε φέρει τον Χαφτάρ και τους γιους του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς τους ως «στρατηγικούς εταίρους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση που επικρατούσε το 2019 στη Λιβύη, σημειώνοντας ότι τότε η Δυτική Λιβύη είχε αναπτύξει σχέσεις με την Τουρκία. Η αναφορά αυτή έγινε για να τονίσει τις διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην περιοχή και να ασκήσει κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς των εθνικών θεμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit