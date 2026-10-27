Η αντιπολίτευση του Ισραήλ κατηγορεί τον Νετανιάχου για «ψεύδη» περί εκλογικής νοθείας

Σφοδρές αντιδράσεις από τα αντιπολιτευτικά κόμματα του Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγόρησε την αραβική μειονότητα για απόπειρες εκλογικής νοθείας. Ο επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, Μανσούρ Αμπάς, αλλά και το κόμμα του Άιζενκοτ, του κύριου αντιπάλου του Νετανιάχου, έκαναν λόγο για «ψεύδη» και «εμπρηστικά σχόλια», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός προσπαθεί να κινητοποιήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές είχε φτάσει το 55,7% μέχρι τις 16:00.

Οι ισχυρισμοί του Νετανιάχου και οι συλλήψεις

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις επιθέσεις του κατά των αραβικών κομμάτων, ισχυριζόμενος ότι ορισμένα προσπαθούσαν να «κλέψουν τις εκλογές». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων. Ο Νετανιάχου δήλωσε συγκεκριμένα ότι «τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι» ενός κόμματος συνελήφθησαν στο νότιο Ισραήλ, έχοντας στην κατοχή τους φακέλους γεμάτους με μετρητά.

Αυτές οι κατηγορίες πυροδότησαν άμεσα την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας. Η ένταση γύρω από τις εκλογές αυξάνεται, καθώς οι δηλώσεις του πρωθυπουργού εστιάζουν στην ακεραιότητα της ψηφοφορίας και στις φερόμενες παρατυπίες.

Η αντίδραση της Ενωμένης Αραβικής Λίστας

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ, αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αμπάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «ψεύδεται» και ότι προβαίνει σε «εμπρηστικά σχόλια» εναντίον της Ενωμένης Αραβικής Λίστας.

Σύμφωνα με τον Αμπάς, ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί αυτές τις κατηγορίες ως «τακτική εκφοβισμού» με στόχο να κινητοποιήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους και να τους ωθήσει στις κάλπες. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση των κατηγοριών περί νοθείας, τοποθετώντας τις στο πλαίσιο της προεκλογικής στρατηγικής.

Η θέση του κόμματος του Άιζενκοτ

Από την πλευρά του, το κόμμα του Άιζενκοτ, ο οποίος θεωρείται ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών σε περίπτωση ήττας. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα ανέφερε ότι ο Νετανιάχου «βρίσκεται σε πανικό» και «έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες», ισχυριζόμενος ότι γίνεται κλοπή των εκλογών.

Η ανακοίνωση του κόμματος του Άιζενκοτ τονίζει ότι αυτό «δεν είναι τυχαίο» και προσθέτει πως «πρέπει να νικήσουμε το Λικούντ με σημαντική διαφορά, μόνο τότε δεν θα υπάρχει χώρος για αμφιβολίες». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την ανησυχία της αντιπολίτευσης για πιθανή αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας από την πλευρά του Νετανιάχου.

Διευκρινίσεις από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και την Αστυνομία

Ο Ντιν Λίβνε, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυνήθιστο» σε συνέντευξη Τύπου. Δήλωσε ότι η αστυνομία συνέλαψε άτομα που προσπαθούσαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους ακόμα και πριν αυτοί φτάσουν στα εκλογικά τμήματα. Ο Λίβνε διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι, των οποίων οι ταυτότητες δεν έχουν αποκαλυφθεί, δεν βρίσκονταν στα εκλογικά τμήματα αλλά συνελήφθησαν κοντά στα σπίτια τους, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους στη χώρα» και ότι «πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση». Αργότερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων υπέρ του κόμματος Ράαμ. Οι ερευνητές στη Νότια Περιφέρεια κατέσχεσαν περισσότερα από 24.000 σέκελ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 6.950 ευρώ, σε μετρητά. Μεταξύ των κατασχεθέντων ήταν προκατασκευασμένοι φάκελοι που περιείχαν χρήματα, καθώς και χαρτονομίσματα, κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια των υπόπτων.

Συμμετοχή στις εκλογές

Εν μέσω αυτών των πολιτικών εντάσεων και των ισχυρισμών περί νοθείας, η εκλογική διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ είχε φτάσει το 55,7% μέχρι τις 16:00, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: News.gr