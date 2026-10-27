Ανδρουλάκης από Δράμα: «Η περιφέρεια οδηγείται σε παρακμή» – Αιχμές για το ελληνοβουλγαρικό μνημόνιο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε περιοδεία στη Δράμα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Ανδρουλάκης διατύπωσε ενστάσεις για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, το οποίο αφορά την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων και χειρογράφων που αφαιρέθηκαν το 1917. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι «η περιφέρεια οδηγείται σε παρακμή».

Οι συναντήσεις και οι προβληματισμοί για τα κειμήλια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δράμα, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές επαναπατρισμού των εκκλησιαστικών θησαυρών, οι οποίοι λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς ήταν η λεηλασία της Ιεράς Μονής Παναγίας Εικοσιφοίνισσας το 1917, ένα γεγονός που παραμένει επίκαιρο.

Από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας στο Παγγαίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις του για το περιεχόμενο της συμφωνίας που υπεγράφη. Ζήτησε με έμφαση από την κυβέρνηση να παρουσιάσει το σχετικό μνημόνιο κατανόησης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και αξιολόγηση από το κοινοβούλιο.

Ανησυχίες για την ανταλλαγή και τον περιορισμένο αριθμό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συμμερίστηκε την ανησυχία που εξέφρασε ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, ειδικά όσον αφορά ένα κρίσιμο σημείο της συμφωνίας. Η ανησυχία αυτή αφορά το ενδεχόμενο η παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία να πραγματοποιηθεί με αντάλλαγμα την επιστροφή ενός πολύ μικρού αριθμού κειμηλίων, συγκεκριμένα μόλις 48.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της Ελλάδας να διεκδικήσει στο μέλλον την επιστροφή των υπόλοιπων θησαυρών που έχουν αφαιρεθεί από τη χώρα. Αυτό το ζήτημα αποτελεί έναν από τους βασικούς προβληματισμούς που τέθηκαν από τον κ. Ανδρουλάκη κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Δράμας.

Οι τρεις βασικές ενστάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Δράμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε αναλυτικά τρεις κύριους λόγους για τους οποίους συμμερίζεται τις επιφυλάξεις του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η πρώτη ένσταση αφορά τη θεμελιώδη φύση των αντικειμένων που αποτελούν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

«Από τη μία, έχουμε πολιτιστικά αγαθά, ύψιστης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας τα οποία έχουν κλαπεί από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια των λεηλασιών των Βουλγάρων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και από την άλλη, ανασκαφικά ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτή η διάκριση, όπως τόνισε, αναδεικνύει μια ανισορροπία στην αξία και την προέλευση των αντικειμένων που ανταλλάσσονται.

Η δεύτερη ένσταση που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό κειμηλίων που προβλέπεται να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε με έμφαση ότι «ένα μόνο πολύ μικρό μέρος αυτών που έχουν κλαπεί, επιστρέφει». Το γεγονός αυτό, όπως υποστήριξε, θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας ως προς την ανάκτηση του συνόλου των απωλεσθέντων θησαυρών της χώρας.

Απουσία κοινοβουλευτικής ενημέρωσης

Ως τρίτο και εξίσου σημαντικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε την πλήρη απουσία κοινοβουλευτικής ενημέρωσης σχετικά με το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το κόμμα του για την παρουσίαση του μνημονίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

«Ασκώντας το κοινοβουλευτικό μας καθήκον ζητήσαμε από την κυβέρνηση να φέρει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το μνημόνιο που έχει υπογραφεί για να αξιολογηθεί και να ενημερωθούμε. Ούτε αυτό έχει πράξει η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit