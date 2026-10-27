Η Νέα Αριστερά κατά της ΕΛΑΣ: «Το κόμμα Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά»

Σφοδρή επίθεση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε την Τρίτη (27.10.2026) η Νέα Αριστερά. Αφορμή για αυτή την κριτική αποτέλεσαν οι δηλώσεις της τομεάρχισσας του κόμματος, Μαριζέτας Αντωνοπούλου, σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας. Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την ΕΛΑΣ ότι έχει «πάρει διαζύγιο με την Αριστερά», υποστηρίζοντας πως η στάση της στο ζήτημα των εξοπλισμών την απομακρύνει από τις αρχές της και τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Οι δηλώσεις που πυροδότησαν την αντιπαράθεση

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα της Αριστεράς πυροδοτήθηκε από την τοποθέτηση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, κορυφαίου στελέχους της ΕΛΑΣ. Η τομεάρχισσα δήλωσε πως οι Έλληνες πολίτες «καλά κάνουν» και πληρώνουν τα χρήματα που καταβάλλει η χώρα για αμυντικούς εξοπλισμούς.

Η συγκεκριμένη αναφορά αξιοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά για να εξαπολύσει μια ευρύτερη πολιτική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει την απομάκρυνση της ΕΛΑΣ από τις παραδοσιακές θέσεις της Αριστεράς.

Κριτική στην εξοπλιστική πολιτική και το κοινωνικό κράτος

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά κατηγορεί την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ότι συντάσσεται με την εξοπλιστική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα σε πολυετή εξοπλιστικά προγράμματα, των οποίων η αξία ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτά τα προγράμματα αφορούν την αγορά οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Νέα Αριστερά τονίζει πως οι συγκεκριμένες δαπάνες περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και δομών.

«Τα δισεκατομμύρια αυτά θα τα στερηθεί η ελληνική κοινωνία από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, το κοινωνικό κράτος, την πρόνοια», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά. Προσθέτει σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο: «Προφανώς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά είναι “λεπτομέρειες”».

Η σύνδεση με τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα

Η Νέα Αριστερά επεκτείνει την κριτική της και στις θέσεις που έχει εκφράσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για τις αμυντικές προμήθειες. Υποστηρίζει ότι η δήλωση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου δεν αποτελεί μεμονωμένη τοποθέτηση, αλλά συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη πολιτική κατεύθυνση της ΕΛΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρει προηγούμενη τοποθέτηση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). «Αποδεικνύεται μάλιστα πως δεν ήταν καθόλου τυχαία η διαβεβαίωση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην ΔΕΘ πως θα αγόραζε οπλικά συστήματα από τη γενοκτονική κυβέρνηση του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Απομάκρυνση από τις αρχές της Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά καταλήγει στην ανακοίνωσή της υποστηρίζοντας ότι η στάση της ΕΛΑΣ στο ζήτημα των εξοπλισμών αποτυπώνει την απομάκρυνσή της από τις θέσεις της Αριστεράς. Το κόμμα τονίζει ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω για να βεβαιώσει κανείς πως το αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά. Αυτό το «διαζύγιο» αφορά και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας, όπως υποστηρίζεται.

Η κριτική αυτή συνδέει τις δηλώσεις της Μαριζέτας Αντωνοπούλου με τα πολυετή εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, ασκώντας κριτική στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες που, κατά την εκτίμηση της Νέας Αριστεράς, αποτυπώνονται σε αυτές τις επιλογές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki