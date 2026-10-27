Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, όπου μίλησε σε πολίτες, στέλνοντας μήνυμα ενόψει των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από «θερμοκρασίες καύσωνα», αναφερόμενος στα «40άρια» που υπήρχαν και τα «40άρια» που επιθυμεί. Κατά την παρουσία του στην περιοχή, ο πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά σε τοπικά ζητήματα, καθώς και σε ευρύτερες κυβερνητικές πολιτικές για την οικονομία και τη φοροδιαφυγή.

Δήλωση για τις εκλογές και τον «καύσωνα»

Στο πλαίσιο της ομιλίας του προς τους πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση τις προσδοκίες του για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο στις εκλογές, από ”θερμοκρασίες καύσωνα” – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός. Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για ένα ισχυρό εκλογικό ποσοστό, χρησιμοποιώντας μια μεταφορική έκφραση για να περιγράψει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η αναφορά στα «40άρια» παραπέμπει σε προηγούμενες εκλογικές επιδόσεις, δηλώνοντας την επιθυμία για επανάληψη ή ακόμα και υπέρβαση αυτών των αριθμών. Ο πρωθυπουργός απηύθυνε το μήνυμα αυτό απευθείας στους παρευρισκόμενους πολίτες, τονίζοντας την αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης ως προς τους εκλογικούς στόχους.

Δέσμευση για το έργο υδροδότησης στο Νέο Αγιονέρι

Πέρα από τις γενικότερες πολιτικές δηλώσεις, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ένα συγκεκριμένο τοπικό ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους του Νέου Αγιονερίου. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά ότι την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την περιοχή, το έργο υδροδότησης θα έχει ολοκληρωθεί. Η δέσμευση αυτή αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει στους κατοίκους να μην είναι πλέον αναγκασμένοι να πίνουν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό. Αυτό αποτελεί μια σημαντική υπόσχεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινότητα και την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος.

Στήριξη πολιτών και αναταραχές στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες απέναντι στο φαινόμενο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που επηρεάζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αναταραχές που παρατηρούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στην Ελλάδα «αυτά τα περάσαμε και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω». Με αυτή τη δήλωση, ο πρωθυπουργός θέλησε να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στη χώρα.

Μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θίχτηκε από τον πρωθυπουργό ήταν η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποτελούν αποτέλεσμα των ελεγκτικών μηχανισμών που έχει δημιουργήσει η κυβέρνησή του. Αυτό, όπως είπε, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δράσει αποτελεσματικά σε αυτόν τον τομέα.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η στόχευση αυτών των μηχανισμών είναι να συγκρουστούν με τα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής και όχι να κυνηγήσουν τους μικρούς. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να επικεντρωθεί σε υποθέσεις μεγάλης κλίμακας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ισονομία στο φορολογικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki