Εύσημα στην Ελλάδα από την Common Sense Media για τον νόμο περί social Media σε ανηλίκους

Η Ελλάδα έλαβε εύσημα από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Common Sense Media, μετά την ψήφιση νόμου που προβλέπει την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η οργάνωση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, για την πρωτοβουλία αυτή. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Common Sense Media, Τζιμ Στάιερ, συνεχάρη τους Έλληνες νομοθέτες για το σημαντικό βήμα που έγινε.

Η αναγνώριση από την Common Sense Media

Ο Τζιμ Στάιερ, σε ανακοίνωσή του στο Linkedin, συνεχάρη τους Έλληνες νομοθέτες για την κίνηση αυτή. Στόχος του νόμου είναι η προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των social media, τα οποία χαρακτήρισε εθιστικά. Η οργάνωση τόνισε τη σημασία της νομοθεσίας αυτής για τη διασφάλιση της ευημερίας των ανηλίκων.

Ο Στάιερ δήλωσε συγκεκριμένα ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της νομοθεσίας. Χαιρέτισε την ηγετική τους στάση, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους για την προστασία των νεότερων γενεών από τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.

Η Ελλάδα στο διεθνές κίνημα προστασίας

Όπως σημείωσε ο ιδρυτής της Common Sense Media, η Ελλάδα προστίθεται σε ένα αυξανόμενο διεθνές κίνημα πολιτικών ηγετών. Το κίνημα αυτό εκτείνεται από την Αυστραλία και την Καλιφόρνια έως την Αθήνα και το Παρίσι, και έχει ως κοινό παρονομαστή την αναγνώριση των ανησυχιών των γονέων.

Οι γονείς εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών τους. Ο Στάιερ πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης είχε δίκιο όταν είπε: «Αυτό πρέπει να σταματήσει», υπογραμμίζοντας την κοινή αντίληψη για την ανάγκη λήψης μέτρων.

Ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Common Sense Media, η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο μέτρο. Η πρωτοβουλία αφορά την καθυστέρηση στην πρόσβαση παιδιών και εφήβων στα social media.

Η πρώτη χώρα που προχώρησε σε αντίστοιχη πρωτοβουλία ήταν η Γαλλία, η οποία εφάρμοσε ανάλογο μέτρο το καλοκαίρι. Η ελληνική νομοθεσία, με την απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, τοποθετεί τη χώρα σε πρωτοποριακή θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό.

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες και η πρόταση για το EU Kids Act

Η Common Sense Media έχει υποστηρίξει και ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλία που εγκρίθηκε στο Σακραμέντο το φθινόπωρο και προβλέπει την απαγόρευση δημιουργίας λογαριασμών στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ο Τζιμ Στάιερ αναφέρθηκε, παράλληλα, στην πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με την ονομασία EU Kids Act. Υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον μία σημαντική ευκαιρία να ενισχύσει την προστασία των παιδιών και των οικογενειών σε ολόκληρη την ήπειρο από τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής και της τεχνητής νοημοσύνης. Κατέληξε λέγοντας πως πρόκειται για μία καθοριστική στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και για ακόμη μία σημαντική νίκη για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από: Newsit