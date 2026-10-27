Πολιτική πίεση στο Μαξίμου από εσωκομματικές διαφωνίες και υποθέσεις

Διαδοχικές εστίες πολιτικής πίεσης δυσκολεύουν το Μέγαρο Μαξίμου να επιβάλει τη δική του ατζέντα, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να ενισχύσει τη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας. Οι προσπάθειες του πρωθυπουργού περιλαμβάνουν περιοδείες και επαφές με βουλευτές, ωστόσο η συγκυρία χαρακτηρίζεται απαιτητική. Οι διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις για τα εθνικά θέματα, η διαχείριση της υπόθεσης Μπεκίρη και οι παρεμβάσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό.

Οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά

Σημαντική πίεση ασκείται από τις παρεμβάσεις δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά. Ειδικότερα, τα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής καταγράφουν δημόσιες διαφωνίες για ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Αυτές οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τίθεται συχνά το ερώτημα από «γαλάζιους» βουλευτές: υπάρχει κυβερνητικός μηχανισμός ικανός να αντιμετωπίζει εγκαίρως τα προβλήματα, προτού αυτά αποκτήσουν μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις;

Διαφορετικές φωνές στα εθνικά θέματα

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική επιχειρηματολογία και σε δηλώσεις βουλευτών της συμπολίτευσης έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, χαρακτήρισε «πολιτική ήττα» την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Η τοποθέτησή του απέκτησε πρόσθετο βάρος λόγω της κοινοβουλευτικής του ιδιότητας και της ενασχόλησής του με τα διεθνή ζητήματα, σε μια στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρούσε να αποκρούσει ακριβώς αυτή την αποτίμηση των εξελίξεων.

Στην ίδια συζήτηση προστέθηκε η παλαιότερη αναφορά του Άγγελου Συρίγου ότι η Ελλάδα υποχώρησε στην Κάσο το 2024. Ακολούθησε επίσης η συζήτηση για την έκφραση «τον ήπιαμε» του Δημήτρη Καλογερόπουλου. Ο ίδιος χαρακτήρισε στη συνέχεια την έκφραση ατυχή, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτύπωνε ούτε την εθνική θέση ούτε τη δική του πεποίθηση για τις δυνατότητες της χώρας.

Η ανασκευή, όμως, ήρθε αφού η αρχική δήλωση είχε ήδη τροφοδοτήσει την αντιπαράθεση και είχε γίνει σύνθημα στα χείλη βουλευτών της αντιπολίτευσης. Όλες αυτές οι διαφορετικές παρεμβάσεις, με διαφορετικό περιεχόμενο, δημιουργούν πάντως μια εικόνα δυσκολίας στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής γραμμής.

Η υπόθεση Μπεκίρη και ο χρόνος αντίδρασης

Ένα άλλο σκέλος του προβλήματος που εμφανίζεται αρκετές φορές στο κυβερνών κόμμα είναι ο χρόνος αντίδρασης, όπως ανέδειξε η υπόθεση Μπεκίρη. Χθες, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τα καθήκοντα του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή.

Η απόφαση αυτή ελήφθη εν αναμονή της δικαστικής διαλεύκανσης της υπόθεσης που αφορά τον τρόπο τοποθέτησής του στη θέση που κατείχε και την ύπαρξη ή μη πτυχίου. Ο ίδιος έκανε λόγο για προσωπική στοχοποίηση, τόνισε ότι πρόκειται για δική του απόφαση και απέρριψε την ερμηνεία ότι η αποχώρηση συνιστά αποδοχή κατηγοριών.

Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα και ερωτήματα από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης, υποστηρίζοντας ότι τα ερωτήματά του παρέμεναν αναπάντητα. Η αποχώρηση δεν έκλεισε αυτομάτως τη συζήτηση και έθεσε εκ νέου το ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki