Ο πρωθυπουργός σε περιοδεία σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη με το βλέμμα στη Βόρεια Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο μια σημαντική περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, επισκεπτόμενος το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας να ενισχυθεί η γαλάζια συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας και να ανακοπεί η εκλογική δυναμική που καταγράφει η Ελληνική Λύση στην περιοχή. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε έργα υποδομών, κοινωνικές δομές και άμεσες επαφές με τους πολίτες, ενώ θα κορυφωθεί με την παρακολούθηση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η στρατηγική της κυβέρνησης για τη Βόρεια Ελλάδα

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη, έχει ως βασικό στόχο να ανακόψει τις απώλειες ψηφοφόρων που παρατηρούνται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα των μετρήσεων που έχουν γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, καθίσταται σαφές ότι ένα κομμάτι του «Βορρά» αποτελεί ένα ευάλωτο μέτωπο για την παράταξη. Σε αυτή την περιοχή, η Ελληνική Λύση καταγράφει μια σημαντική δυναμική, γεγονός που κινητοποιεί το κυβερνητικό επιτελείο.

Η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτή την πολιτική πρόκληση είναι η προβολή συγκεκριμένων και χειροπιαστών παρεμβάσεων. Αυτές οι παρεμβάσεις εκτείνονται από κρίσιμα αναπτυξιακά έργα που αναβαθμίζουν την περιοχή, μέχρι και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, μια πρωτοβουλία που αφορά άμεσα τον αγροτικό κόσμο, καθώς και το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης που έχει προβλεφθεί για τον επερχόμενο χειμώνα, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στο Κιλκίς

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού ξεκινά από το Κιλκίς, έναν νομό που έχει δείξει έντονο πολιτικό αποτύπωμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, είναι το εργοτάξιο του οδικού άξονα Άσσηρος – Νέα Σάντα, ένα έργο υποδομής μείζονος σημασίας για την περιοχή. Αμέσως μετά την επίσκεψη στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε τοπικές παραγωγικές μονάδες, αναδεικνύοντας την υποστήριξη στην τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τον Οίκο Ευγηρίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, δείχνοντας το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις κοινωνικές δομές και την τρίτη ηλικία. Επιπλέον, θα επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο τμήμα Χαλάστρα – Εύζωνοι, ένα άλλο σημαντικό έργο υποδομής. Στις 13:00 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι, διατηρώντας το μοντέλο της άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες και ακούγοντας τις ανησυχίες τους.

Δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η δραστηριότητα του πρωθυπουργού μεταφέρεται στη συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη. Στις 18:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραδώσει το νέο έργο φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου, ενός εμβληματικού μνημείου που αποτελεί σύμβολο της πόλης. Η τελετή αυτή αναμένεται να δώσει νέα λάμψη στο ιστορικό μνημείο. Κατόπιν, ο πρωθυπουργός θα ξεναγηθεί στο ιστορικό Τέμενος Χαμζά Μπέη, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Αλκαζάρ, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της περιοχής.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026. Την ημέρα αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που διοργανώνεται για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η συμμετοχή του στην παρέλαση αποτελεί μια κίνηση τιμής προς την ιστορική σημασία της ημερομηνίας και τους αγώνες του έθνους.

Αναταράξεις στο κυβερνητικό επιτελείο

Παράλληλα με την εντατική περιοδεία του πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, το κυβερνητικό επιτελείο καταγράφει εσωτερικές αναταράξεις. Αυτές οι αναταράξεις προέκυψαν μετά την παραίτηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, Μιχάλη Μπεκίρη. Το γεγονός αυτό προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στο ευρύτερο πολιτικό κλίμα που επικρατεί κατά την περίοδο αυτή.

Με πληροφορίες από: Enikos