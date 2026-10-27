Το γεύμα Καραμανλή – Πιερρακάκη στην Ξάνθη και οι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, βρέθηκε τη Δευτέρα στην Ξάνθη, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ). Εκεί, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ και πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Αλέξανδρο Κοντό. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί μία σειρά από εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, καθώς η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε ανανέωση του επικοινωνιακού της επιτελείου και εντείνει τις κομματικές της δραστηριότητες.

Το γεύμα Καραμανλή – Πιερρακάκη στην Ξάνθη

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ξάνθη, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος ως τη μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Εξήρε ιδιαίτερα την εξαγωγική ισχύ της Ένωσης, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό της ρόλο στην οικονομία. Επιπλέον, προανήγγειλε λελογισμένες αυξήσεις στη φορολογία των καπνικών προϊόντων, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το έτος 2036.

Μετά τις επίσημες συναντήσεις, ο υπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός, συνοδευόμενοι από τους συνεργάτες τους, κατέληξαν για γεύμα σε εστιατόριο που βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Το δίωρο αυτό «τραπέζι» επιβεβαίωσε, πέρα από τα επίσημα δελτία Τύπου, την εξαιρετική χημεία που υπάρχει μεταξύ του Κώστα Καραμανλή και του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «τσάρος» της οικονομίας.

Ανανέωση και «generation check» στη Νέα Δημοκρατία

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης ανανέωσης και «generation check», η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε αλλαγές στον τομέα της επικοινωνίας. Η Πειραιώς ρίχνει στη μάχη της καθημερινής ενημέρωσης τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου. Πρόκειται για τους Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Οδυσσέα Νασιμπιάν, Χρήστο Λαγκαδιανό και Πώλα Δαμιανού, οι οποίοι ανήκουν όλοι στη γενιά των 30άρηδων.

Με αυτή την κίνηση, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η κυβερνητική παράταξη επιδιώκει να εντάξει νέα πρόσωπα στο επικοινωνιακό της επιτελείο, τα οποία θα διαθέτουν γρήγορα ανακλαστικά και θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια γλώσσα που να απευθύνεται άμεσα στους νεότερους πολίτες. Παράλληλα με την ένταξη των νέων στελεχών, αναβαθμίζεται και ο ρόλος της Εκπροσώπου, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου και οι ευχές με τεχνητή νοημοσύνη

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επέλεξε έναν πρωτότυπο και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο για να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή. Αντί για τον παραδοσιακό τρόπο, επιστράτευσε την τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτοντας και μια «γερή δόση eightίλας» στην ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαστεργίου δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο περιείχε το τραγούδι “Χρόνια πολλά, Δημήτρη”. Με αυτή την κίνηση, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, τόσο με το χιούμορ που επέδειξε, όσο και με την αναφορά στην… Τέτα Sarandos, δείχνοντας έναν πιο σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας.

Κομματικές δραστηριότητες στον Βόρειο Τομέα Αττικής

Ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζει στροφές, εστιάζοντας στον Βόρειο Τομέα της Αττικής. Οι τοπικές οργανώσεις της παράταξης πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν γαλάζιοι υποψήφιοι, ενισχύοντας την παρουσία του κόμματος στην περιοχή.

Μία από αυτές τις εκδηλώσεις έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κεντρικοί ομιλητές ήταν η πρώην υπουργός και βουλευτής, Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, και είχε ως θέμα «Γιατί ΝΔ Ξανά; Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα σε έναν κόσμο συγκρούσεων και ανασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Ντόρα Μπακογιάννη έδειξε τον Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος καθόταν δίπλα της, και ανέφερε «...».

Με πληροφορίες από: Enikos