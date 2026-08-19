Χαλκιδική: 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών στην Κασσάνδρα μετά την πυρκαγιά

Μετά την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε την Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ανακοίνωσε τη διάθεση ποσού 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην περιοχή. Η ανακοίνωση έγινε μετά από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασσάνδρας, με στόχο την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ανακοίνωσε τη διάθεση συνολικού ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Από αυτό το ποσό, τα 2,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασσάνδρας, ενώ το υπόλοιπο 1 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η έγκριση του σχετικού ποσού αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτή η χρηματοδότηση κρίνεται απαραίτητη για την άμεση έναρξη των έργων που θα επιτρέψουν στην περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα, μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Σίβηρη.

Άμεση καταβολή επιδομάτων για οικοσκευή και πρώτες βιοτικές ανάγκες

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των πολιτών, ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των επιδομάτων. Τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Κασσάνδρας θα υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Το επίδομα οικοσκευής θα κυμαίνεται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί κάθε νοικοκυριό. Παράλληλα, το επίδομα για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών έχει καθοριστεί στο ποσό των 600 ευρώ, προσφέροντας άμεση ανακούφιση στους πληγέντες κατοίκους.

Ενίσχυση 100% για την επισκευή κατοικιών και συνέχιση των αυτοψιών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινες» ή «κόκκινες» θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας την αίτησή τους για κρατική αρωγή στην αρμόδια υπηρεσία, σε περίπου έναν μήνα από σήμερα.

Η δέσμευση της πολιτείας προβλέπει ότι η ενίσχυση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των πληγεισών κατοικιών θα καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Παράλληλα, οι αυτοψίες από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονταν στην περιοχή κατά τους πρώτους ελέγχους. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί να παρευρεθούν την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Ενίσχυση για τις επιχειρήσεις και δηλώσεις των αξιωματούχων

Εκτός από τους ιδιώτες, προβλέπεται και ενίσχυση για τις πληγείσες επιχειρήσεις της περιοχής, η οποία θα φτάνει έως το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μετρήσουμε τις πληγές μας», ενώ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε την Πυροσβεστική, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους επιστήμονες και τους εθελοντές για την πολύτιμη συμβολή τους. Τόνισε επίσης πως «δεν είναι για μας εποχή για πανηγυρισμούς. Είναι εποχή για πολύ σκληρή δουλειά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρόληψη, άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών.

Εκτιμήσεις και άμεσες ενέργειες για την πρόληψη

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της φωτιάς ως «άθλο συντονισμού», σημειώνοντας ότι «σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες» χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων στη Σίβηρη. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η αποτροπή πιθανών πλημμυρικών φαινομένων, με τον κ. Κουφίδη να τονίζει ότι «για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα».

Πηγή: Enikos