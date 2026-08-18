Ο πολιτικός και ακαδημαϊκός κόσμος αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

Ο πολιτικός και ακαδημαϊκός κόσμος της Ελλάδας αποχαιρετά με θλίψη τον διακεκριμένο διανοούμενο και Καθηγητή Κοινωνιολογίας, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο εκλιπών άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και της μεταμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από το πλούσιο επιστημονικό, συγγραφικό και δημόσιο έργο του. Πολιτικά κόμματα και προσωπικότητες, όπως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την απώλεια.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και η ακαδημαϊκή του διαδρομή

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλληλα είχε μακρά και σημαντική παρουσία σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Η ακαδημαϊκή και πνευματική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε ως σπουδαία και διεθνής, με την προσφορά του να είναι καθοριστική στις κοινωνικές επιστήμες.

Το έργο του διανοουμένου άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου. Επίσης, είχε σημαντική συμβολή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Το πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό του έργο επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο μελετώνται η ελληνική κοινωνία, το κράτος, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές ανισότητες και οι μηχανισμοί αναπαραγωγής τους.

Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εξέφρασε τη θλίψη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι ο εκλιπών «άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού» και «άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης. Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με συλλυπητήρια προς τους οικείους του διανοουμένου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοούμενους της μεταπολεμικής περιόδου. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρθηκε εκτενώς στην ακαδημαϊκή πορεία και το έργο του εκλιπόντος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η ακαδημαϊκή και πνευματική διαδρομή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά υπήρξε σπουδαία και διεθνής, με τη μακρά παρουσία του ως Καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Επίσης, εξήρε τη σημαντική συμβολή του στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Το κόμμα υπογράμμισε ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς άφησε πίσω του ένα πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, το οποίο επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο μελετάται η ελληνική κοινωνία, το κράτος, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές ανισότητες και οι μηχανισμοί αναπαραγωγής τους.

Η ενεργός δημόσια και πολιτική του παρουσία

Πέρα από την ακαδημαϊκή του δράση, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν περιορίστηκε ποτέ στα όρια της πανεπιστημιακής αίθουσας. Υπήρξε ενεργός δημόσιος διανοούμενος, με σταθερή παρουσία στις μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές συζητήσεις της εποχής του. Η σχέση του με τις αξίες και τους αγώνες της Αριστεράς ήταν βαθιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε ακόμη την πολιτική παρουσία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, αναφέροντας ότι το 2015 αποδέχθηκε να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος. Τότε, εξελέγη βουλευτής σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική Αριστερά. Το κόμμα ολοκλήρωσε το μήνυμά του αποχαιρετώντας έναν σπουδαίο δάσκαλο, έναν βαθιά πολιτικό διανοούμενο και έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση, δηλώνοντας ότι η ελληνική Αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από σήμερα φτωχότερες.

Ένδειξη πένθους στην Ακαδημία Αθηνών

Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών θα κυματίζει μεσίστια για τις επόμενες τρεις ημέρες. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος της απώλειας και την αναγνώριση της προσφοράς του εκλιπόντος στον πνευματικό και ακαδημαϊκό βίο της χώρας.

Πηγή: Enikos