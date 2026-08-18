Ρένα Δούρου: Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη, ζητείται η έδρα της Όλγας Γεροβασίλη

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έθεσε τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη η πρόεδρος του κόμματος, Ρένα Δούρου. Παράλληλα, ζητεί από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της, θέτοντας ως προθεσμία την 24η Αυγούστου. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις γνωστοποιήθηκαν με επιστολή της Ρένας Δούρου προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Η απομάκρυνση της Νίνας Κασιμάτη

Στην επιστολή της, η Ρένα Δούρου αιτιολόγησε την απόφαση να τεθεί η Νίνα Κασιμάτη εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όπως αναφέρεται, η βουλευτής δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ούτε ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης.

Επιπλέον, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τόνισε ότι η Νίνα Κασιμάτη εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε την αναγκαιότητα να αποσαφηνιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς, όπως σημείωσε, «υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που θολώνουν τον συμπαγή χαρακτήρα της».

Το αίτημα προς την Όλγα Γεροβασίλη

Αναφορικά με την Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου ζήτησε την παράδοση της έδρας της. Στην επιστολή της, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφέρει ότι το κόμμα αναμένει «μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που επιδιώκει η ηγεσία του κόμματος για την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας, με στόχο την επίτευξη ενός πιο συμπαγούς και λειτουργικού συνόλου.

Επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Η Ρένα Δούρου στην επιστολή της προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξήγησε ότι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης, πολιτικά θολής, περιόδου εσωστρέφειας και την έναρξη μιας νέας πορείας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης.

Στο πλαίσιο αυτής της επανεκκίνησης, οι οργανώσεις του κόμματος ανασυγκροτούνται, ενώ νέα και παλαιότερα στελέχη επιστρέφουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες. Εκατοντάδες σύντροφοι και συντρόφισσες δηλώνουν παρόντες και παρούσες σε μια συλλογική προσπάθεια επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία. Κοινός στόχος, όπως αναφέρεται, είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ισχυρός, σύγχρονος και αξιόπιστος, με καθαρό πολιτικό στίγμα και ουσιαστικό ρόλο ως η μόνη δύναμη της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πατρίδα μας.

Κάλεσμα σε ανεξάρτητους βουλευτές και αρχές ένταξης

Η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αφορά και την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και βουλευτές, στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων. Η εκτίμηση της προέδρου είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή η διαδικασία θα αποδώσει καρπούς, ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ωστόσο, η Ρένα Δούρου θέλησε να είναι απολύτως καθαρή ως προς τις αρχές που διέπουν αυτή την προσπάθεια. Διευκρίνισε ότι η πολιτική και κομματική ένταξη δεν αποτελεί προϊόν προσωπικού εκλογικού υπολογισμού στο πλαίσιο κάποιας «πολιτικής καριέρας». Αντιθέτως, προϋποθέτει συμφωνία και ένταξη σε καθαρές αρχές, αξίες και προγραμματικές θέσεις, καθώς και σταθερή δέσμευση σε έναν κοινό πολιτικό στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται ένα καθαρό και ειλικρινές κάλεσμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές και τις ανεξάρτητες βουλεύτριες που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και εξακολουθούν να πιστεύουν και να υποστηρίζουν τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές του αναφορές με το καθαρό προοδευτικό, αριστερό τους πρόσημο. Τους καλεί να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι και να συμβάλουν στη νέα συλλογική προσπάθεια να φύγει η Δεξιά από την εξουσία και να γυρίσει ο τόπος σελίδα.

Αναγνώριση λαθών και μελλοντικές μάχες

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναγνώρισε λάθη του προηγούμενου διαστήματος, τονίζοντας ότι η νέα πορεία επανεκκίνησης του κόμματος χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτήν και να είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν συλλογικά στην επιτυχία της.

Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να δώσουν δύσκολες μάχες σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η Δεξιά θα κάνει ό,τι μπορεί, σε επίπεδο πολιτικής και παραπολιτικής, για να διατηρήσει την εξουσία.

Πηγή: Enikos