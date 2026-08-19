Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα

Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί από τον περασμένο Μάρτιο στην Κάρπαθο, στη βάση της Σούδας στην Κρήτη, εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στους Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέταση της μεταφοράς των Patriot

Η πυροβολαρχία Patriot, η οποία βρίσκεται στην Κάρπαθο από τον περασμένο Μάρτιο, ενδέχεται να μεταφερθεί στη βάση της Σούδας. Σύμφωνα με πηγές, εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύψει ότι η Σούδα αντιμετωπίζει αυξημένη απειλή, η πυροβολαρχία μπορεί να μεταφερθεί εκεί. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των εγκαταστάσεων.

Η Σούδα αποτελεί στρατηγικής σημασίας υποδομή, λόγω της παρουσίας αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και της γεωπολιτικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η φύλαξη της Σούδας αποτελεί προτεραιότητα, με το ενδεχόμενο μεταφοράς των Patriot να εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό.

Οι απειλές του Ιράν και οι πληροφορίες των Financial Times

Οι πληροφορίες των Financial Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα περάσει σε «πλήρη επίθεση», βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, αναφέρει ότι το Ιράν διερευνά πλήγματα και πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με την βρετανική οικονομική εφημερίδα, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει παράλληλα το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση.

Η στάση του Πενταγώνου και η επαγρύπνηση

Οι πληροφορίες για τυχόν απειλητικές κινήσεις του Ιράν κατά βάσεων σε Κύπρο και Βουλγαρία έχουν κινητοποιήσει το ΓΕΕΘΑ. Πηγές από το υπουργείο αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο βρίσκεται σε «διαρκή επαγρύπνηση». Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, επεξεργάζονται σχεδιασμούς ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να πλήξει αμερικανούς στόχους εντός της Ευρώπης.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό της στα νέα δεδομένα ασφαλείας. Η έμφαση δίνεται στην προστασία κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών της χώρας.

Ελληνικές δυνάμεις σε Κύπρο και πιθανή συνδρομή στη Βουλγαρία

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδιασμών. Αυτές περιλαμβάνουν τέσσερα μαχητικά F-16 και τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς». Οι δυνάμεις αυτές είχαν αναπτυχθεί στο νησί ήδη από την περίοδο των ιρανικών επιθέσεων στο Ακρωτήρι.

Παράλληλα, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η Βουλγαρία ζητήσει από την Ελλάδα συνδρομή για την προστασία του εναέριου χώρου της με συστήματα Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση για ανάπτυξη ελληνικών συστοιχιών Patriot στη Βουλγαρία, καθώς το θέμα θα εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει επίσημο αίτημα από τη Σόφια. Επίσης, αν ζητηθεί από τη Βουλγαρία, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μεταφερθούν συστοιχίες Patriot στον Έβρο.

Η κλιμάκωση της ρητορικής Τραμπ

Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ ως «νέα επικράτεια των ΗΠΑ», αναρτώντας μάλιστα στο Truth Social και έναν χάρτη του θαλάσσιου περάσματος με την ένδειξη «New US Territory». Καθώς η ρητορική του Τραμπ κλιμακώνεται, τόσο εντείνονται και οι απειλές του Ιράν.

Πηγή: Ieidiseis