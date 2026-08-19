Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν θέση της ΕΕ για τη Μονή Σινά

Κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν σήμερα οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Η παρέμβαση αφορά τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της.

Η κοινοβουλευτική αυτή ενέργεια έρχεται λίγο πριν την επικείμενη τελική εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής, η οποία έχει οριστεί να γίνει ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 23 Αυγούστου.

Οι ανησυχίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρές ανησυχίες που σχετίζονται με την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Μονής. Επιπλέον, εκφράζουν προβληματισμό για την άρνηση πολιτειακής αναγνώρισης του κανονικώς εκλεγμένου Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της από τις Αιγυπτιακές Αρχές, γεγονός που παρατηρείται μέχρι σήμερα.

Αυτές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οδηγούν στη μη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής εκπροσώπησης και προστασίας του ιστορικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα πλαίσιο αβεβαιότητας για ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία.

Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αιγύπτου

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνει τη στρατηγική της εταιρική σχέση με την Αίγυπτο. Παράλληλα, η ΕΕ έχει προχωρήσει σε θετική αξιολόγηση της χώρας ως προς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτό το πλαίσιο θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συνέπεια των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν τη Μονή Σινά και την προστασία των θρησκευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Τα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην κοινή τους γραπτή ερώτηση, οι τέσσερις ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο ερώτημα αφορά το εάν οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη Μονή Σινά συνεκτιμήθηκαν κατά την αξιολόγηση της Αιγύπτου και κατά τη λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται στην Επιτροπή είναι εάν θεωρεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου. Αυτές οι υποχρεώσεις αφορούν την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία ιστορικών θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, με τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, έχει θέσει επανειλημμένως το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά. Έχει ζητήσει, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σαφείς απαντήσεις και την προστασία του σημαντικού αυτού θρησκευτικού συμβόλου της Ορθοδοξίας.

Η Μονή αναγνωρίζεται επίσης ως ένα πολιτιστικό μνημείο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας της. Το κόμμα τονίζει την ανάγκη για διασφάλιση της ιστορικής και πολιτιστικής της αξίας.

Έκκληση για συνέπεια στις αρχές της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν με έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι συνεπής με τις αρχές που η ίδια διακηρύσσει. Τονίζουν ότι οποιαδήποτε εταιρική σχέση προϋποθέτει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, υπογραμμίζουν ότι ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας και της ευρωπαϊκής, αλλά και παγκόσμιας, πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συνεργασία. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προσήλωση του ΠΑΣΟΚ στις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Topontiki