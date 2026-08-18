Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική επιτυχία η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημόσιου χρέους εντός του 2026 ως «εθνική επιτυχία». Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί εθνικό καθήκον, καθώς αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδίως τους νέους. Η ανακοίνωση αυτή, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου νωρίτερα από τον αρχικά τεθέντα χρόνο.

Η σημασία της μείωσης του χρέους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανάρτησή του στο Facebook, υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της μείωσης του δημόσιου χρέους, χαρακτηρίζοντάς την ως «εθνικό καθήκον». Εξήγησε ότι όταν μία χώρα φέρει βάρος χρέους, αυτό το βάρος μετακυλίεται και στους πολίτες της. Ιδιαίτερα, όταν μία γενιά αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της οφειλές, το βάρος αυτό περνά στις πλάτες των παιδιών της, δημιουργώντας μια δυσμενή κατάσταση για το μέλλον.

Με την πρόσφατη ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτή η «καταστροφική αλυσίδα ευθυνών» διακόπτεται. Η Ελλάδα, όπως επισήμανε, επιτυγχάνει τη συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους που κληρονόμησε από το παρελθόν, με ρυθμούς ταχύτερους από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στη χώρα να αφήσει πίσω της την «αρνητική πρωτιά» του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Δημοσιονομική ελευθερία και όφελος για τους πολίτες

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως η είδηση της πρόωρης αποπληρωμής ενδέχεται να μην αποκτήσει ευρεία δημοσιότητα ή να μην γίνει άμεσα και εύκολα κατανοητή από όλους. Ωστόσο, υπογράμμισε με έμφαση ότι το περιεχόμενο αυτής της εξέλιξης είναι «ανεκτίμητο» για τη χώρα και την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, η μείωση του χρέους σημαίνει την απόκτηση μεγαλύτερης δημοσιονομικής ελευθερίας για την Πολιτεία, επιτρέποντάς της να διαχειρίζεται τους πόρους της με μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε λιγότερες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο περιορισμός του χρέους αποτελούσε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που οι επίμονες προσπάθειες τόσο της κυβέρνησης όσο και όλων των Ελλήνων πολιτών την καθιστούν, πλέον, πραγματικότητα.

Στόχοι και εθνική αξιοπιστία

Η χθεσινή ανακοίνωση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, σηματοδοτεί την επιτυχή εκπλήρωση ενός βασικού εθνικού στόχου, και μάλιστα νωρίτερα από τον αρχικό χρονικό ορίζοντα που είχε τεθεί. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι με ορίζοντα το έτος 2031, το δημόσιο χρέος αναμένεται να έχει μειωθεί κάτω από το 110% του ΑΕΠ.

Από το 2021 μέχρι και σήμερα, το δημόσιο χρέος έχει ήδη συρρικνωθεί κατά ένα τρίτο του συνολικού του μεγέθους. Αυτό το σημαντικό γεγονός, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, έχει ως άμεση συνέπεια την ενίσχυση της εθνικής αξιοπιστίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οδηγεί σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό τόσο του κράτους όσο και των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που, τελικά, συμβάλλει σε περισσότερη ευημερία για όλους τους πολίτες.

Μήνυμα αισιοδοξίας για την κοινωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ως μία «εθνική επιτυχία» που υπερβαίνει την καθημερινή κομματική μιζέρια και τη μεμψιμοιρία. Τόνισε ότι αυτή η επίδοση συνιστά μία από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή εκπέμπει ένα ισχυρό και αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο προέρχεται από μία δυναμική οικονομία. Αυτό το μήνυμα, όπως ανέφερε, προσφέρει προοπτική και ελπίδα σε ολόκληρη την κοινωνία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης με τις φράσεις: «Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!».

Πηγή: Topontiki