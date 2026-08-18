Σάλος στα κατεχόμενα: Παραπλάνηση γονέων με δότες εξωσωματικής γονιμοποίησης

Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με προσωπικό κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Κατεχόμενα. Συγκεκριμένα, το προσωπικό φέρεται να παραπλάνησε Βρετανούς γονείς αναφορικά με τους δότες σπέρματος και ωαρίων που χρησιμοποιήθηκαν στις θεραπείες τους. Τα ευρήματα έρευνας του BBC δείχνουν ότι τουλάχιστον 30 παιδιά, στην πλειονότητά τους Βρετανοί πολίτες, συνελήφθησαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη χρήση διαφορετικών δοτών από εκείνους που είχαν επιλέξει οι γονείς τους.

Η αποκάλυψη για τους δότες

Οι γονείς που εμπλέκονται στην υπόθεση δηλώνουν ότι είχαν επιλέξει με ιδιαίτερη προσοχή ανώνυμους δότες. Οι επιλογές τους βασίστηκαν σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ιατρικό ιστορικό των δοτών, η εξωτερική τους εμφάνιση, η προσωπικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτή η διαδικασία επιλογής ήταν καθοριστική για τους γονείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά για τα παιδιά τους.

Ωστόσο, οι ίδιοι γονείς εκφράζουν πλέον έντονες ανησυχίες. Υποψιάζονται ότι οι δότες σπέρματος και ωαρίων που είχαν ζητήσει και επιλέξει ενδέχεται να μην χρησιμοποιήθηκαν τελικά στις θεραπείες γονιμότητας στις οποίες υποβλήθηκαν. Αυτή η αποκάλυψη έχει προκαλέσει αναστάτωση και ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των διαδικασιών.

Η εμπλοκή της κλινικής Dogus IVF Centre

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μισά από τα 30 παιδιά που γεννήθηκαν υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή 15 παιδιά, προέκυψαν έπειτα από θεραπείες σε μία συγκεκριμένη κλινική. Πρόκειται για το Dogus IVF Centre, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών. Η εμπλοκή της συγκεκριμένης κλινικής υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για διερεύνηση.

Μία από τις μητέρες, η οποία πρόσφατα πληροφορήθηκε ότι η κλινική χρησιμοποίησε διαφορετικό δότη σπέρματος από εκείνον που είχε επιλέξει, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «απολύτως σκανδαλώδη». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την οργή και την αίσθηση παραπλάνησης που βιώνουν οι γονείς.

Στη φροντίδα πολλών από τους εν λόγω ασθενείς στην κλινική Dogus φέρονται να εμπλέκονταν τρία πρόσωπα. Αυτοί είναι η γιατρός Φιρντέβς Ουγκούζ Τιπ, ο γιατρός Σεβκέτ Αλπτουρκ και η συντονίστρια ασθενών Τζούλι Χόντσον. Οι γονείς υποψιάζονται ότι ενδέχεται να παραπλανήθηκαν από μέλη του προσωπικού. Η γιατρός Φιρντέβς Ουγκούζ Τιπ αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ ο γιατρός Αλπτούρκ και η συντονίστρια Χόντσον δεν απάντησαν στα ερωτήματα που τους τέθηκαν από το BBC.

Η «μαύρη λίστα» της Cryos International

Περαιτέρω στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του BBC αποκαλύπτουν ότι η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, η Cryos International, έχει θέσει την κλινική Dogus σε «μαύρη λίστα». Αυτή η ενέργεια δεν είναι πρόσφατη, καθώς η απόφαση αυτή είχε ληφθεί ήδη από το 2016. Η τοποθέτηση της κλινικής σε «μαύρη λίστα» από έναν τόσο σημαντικό διεθνή οργανισμό υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων και ανησυχιών σχετικά με τις πρακτικές της.

Η κίνηση της Cryos International να διακόψει τη συνεργασία της με το Dogus IVF Centre και να το συμπεριλάβει στη «μαύρη λίστα» της αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση. Αυτό ενισχύει τις υποψίες για μη ενδεδειγμένες διαδικασίες και εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια και την ηθική των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εν λόγω κλινική.

Γιατί τα κατεχόμενα αποτελούν πόλο έλξης

Τα Κατεχόμενα έχουν αναδειχθεί σε δημοφιλή προορισμό για Βρετανούς πολίτες που αναζητούν θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο εξωτερικό. Οι κλινικές στην περιοχή διαφημίζουν συχνά χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με άλλες χώρες, καθώς και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Επιπλέον, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία δοτών σπέρματος και ωαρίων, παράγοντες που προσελκύουν ζευγάρια και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τη λειτουργία αυτών των κλινικών. Στην περιοχή των Κατεχομένων δεν εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι κλινικές να λειτουργούν σε ένα χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτή η έλλειψη αυστηρής νομοθεσίας και ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει περιβάλλοντα όπου τέτοιες παραπλανητικές πρακτικές είναι δυνατόν να αναπτυχθούν.

Πηγή: Gazzetta