Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Σε μια περίοδο όπου η πορεία της ελληνικής οικονομίας και η διαχείριση του δημόσιου χρέους βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει τη μείωση του χρέους ως μια εξέλιξη εθνικής σημασίας. Ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης. Αυτό οδηγεί στην απόκτηση μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευχέρειας και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές.

Η ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Με αφορμή την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή οφειλών ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σπουδαιότητα αυτής της κίνησης. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει στην Ελλάδα να αφήσει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως ένα γεγονός ανεκτίμητου περιεχομένου, παρόλο που μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνει εύκολα κατανοητή από όλους.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η μείωση του χρέους είναι ένα εθνικό καθήκον, καθώς όταν μια χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Επίσης, ανέφερε ότι όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Με τις τρέχουσες ενέργειες, αυτή η «καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα πρωτοπόρος στη μείωση του χρέους

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή η πορεία, σε συνδυασμό με την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τη χώρα. Η δήλωση του πρωθυπουργού υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ελλάδας να ανακτήσει τη δημοσιονομική της ανεξαρτησία και να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Η μείωση του χρέους, όπως εξήγησε, σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την Πολιτεία. Παράλληλα, μεταφράζεται σε λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους νέους. Ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρωθυπουργός, και οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν πραγματικότητα.

Στόχοι και επιτεύγματα για το δημόσιο χρέος

Η πρόσφατη εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου, ο οποίος επετεύχθη νωρίτερα από τον αρχικά τεθέντα χρόνο. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%. Αυτό αποτελεί συνέχεια της συρρίκνωσης που έχει παρατηρηθεί από το 2021 μέχρι σήμερα, κατά την οποία το χρέος έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Αυτή η σημαντική μείωση μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία. Επίσης, οδηγεί σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων. Τελικός στόχος, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η επίτευξη περισσότερης ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πορεία αυτή ως μία εθνική επιτυχία, η οποία βρίσκεται πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία. Τόνισε ότι συνιστά μία από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η εξέλιξη αυτή εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα από μια δυναμική οικονομία, προσφέροντας προοπτική και ελπίδα σε ολόκληρη την κοινωνία.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης, δηλώνοντας: «Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!». Αυτή η δήλωση ενισχύει την εικόνα της συνέπειας και της προσήλωσης στους στόχους που έχουν τεθεί για την οικονομία της χώρας.

Πηγή: Newsbeast