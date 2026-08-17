«Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»: Αφιέρωμα του Le Point στον υπουργό Οικονομικών

Εκτενές αφιέρωμα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Le Point. Το άρθρο, με τίτλο «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη», σκιαγραφεί την πολιτική και προσωπική του διαδρομή. Οι δημοσιογράφοι Emmanuel Berretta και Αλεξία Κεφαλά υπογράφουν το αφιέρωμα, το οποίο εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε στην Ελλάδα, στην ανάδειξή του στην προεδρία του Eurogroup και στις προτεραιότητες που θέτει για την Ευρώπη.

Η οδύσσεια ενός μεταρρυθμιστή και ο συμβολισμός της προεδρίας του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μεγάλωσε στην Ελλάδα, σε μια χώρα που βρέθηκε στο χείλος της οικονομικής αβύσσου. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Eurogroup, με το γαλλικό περιοδικό να αναφέρει πως πρόκειται για την οδύσσεια ενός μεταρρυθμιστή με σημείο αναφοράς τον Μάριο Ντράγκι.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εξέλεξαν επικεφαλής του συντονιστικού τους οργάνου έναν άνθρωπο του οποίου η χώρα, δέκα χρόνια νωρίτερα, είχε φτάσει κοντά στην έξοδο από το ενιαίο νόμισμα. Ο συμβολισμός αυτός δεν διέφυγε από κανέναν. Ο Ρολάν Λεσκίρ, υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, υπενθύμισε ότι στην ίδια ακριβώς αίθουσα είχαν αποφασιστεί τα προγράμματα διάσωσης της Αθήνας.

Ο ρόλος του Eurogroup και η ελληνική εκπροσώπηση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέλαβε καθήκοντα για θητεία δυόμισι ετών, διαδεχόμενος τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει την Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι ο πέμπτος μόνιμος πρόεδρος του Eurogroup και ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος. Αυτός αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό για μια χώρα που βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Το Eurogroup δεν προβλέπεται από τις Συνθήκες, παρά μόνο μέσω ενός προσαρτημένου πρωτοκόλλου. Πρόκειται για μια άτυπη ομάδα που συγκεντρώνει τους 21 υπουργούς Οικονομικών των χωρών που μοιράζονται το ευρώ, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου. Το Eurogroup δεν ψηφίζει ούτε νομοθετεί, αλλά εκεί διαμορφώνονται οι συναινέσεις.

Οι προτεραιότητες για μια ενιαία και ανταγωνιστική Ευρώπη

Η προεδρία του Eurogroup έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη και επιλέγει πότε ένα ζήτημα είναι ώριμο προς συζήτηση. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις σημαντικότερες θεσμικές επιλογές προσώπων της Ευρωζώνης και την εκπροσωπεί στο ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και το G7 των υπουργών Οικονομικών.

Ο πρόεδρος του Eurogroup προεδρεύει επίσης του Συμβουλίου Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), του μηχανισμού διάσωσης που δημιουργήθηκε στην κορύφωση της κρίσης και ο οποίος μάλιστα χρηματοδότησε την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει πλέον του θεσμού που κατέχει σημαντικό μέρος του χρέους της ίδιας του της χώρας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, υπερασπίζεται με συνέπεια την ιδέα μιας Ευρώπης πραγματικά χωρίς εμπόδια. Φιλοδοξεί οι «27» να πάψουν να σκέφτονται με όρους εθνικών πρωταθλητών και να δημιουργήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πρωταθλητές, με στόχο μια πιο ενιαία, ανταγωνιστική και δυναμική ευρωπαϊκή οικονομία.

Η διαδρομή του υπουργού και οι επόμενες προκλήσεις

Το γαλλικό περιοδικό στέκεται ιδιαίτερα στην θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη σε τρία υπουργεία τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως κατάφερε να πετύχει άθλους όπου πήγε. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι διαθέτει έναν ασυνήθιστο τρόπο σκέψης, διαμορφωμένο από την πληροφορική και τα μαθηματικά.

Αυτή η ικανότητα να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του εξασφαλίζει συμμάχους πέρα από τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Ανάμεσα σε άλλα, το Le Point αναφέρεται και στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, τονίζοντας πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης γνωρίζει καλά ότι την ερχόμενη άνοιξη, παράλληλα με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, τον τελικό λόγο δεν θα έχει το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά το κόστος ζωής.

Πηγή: Topontiki