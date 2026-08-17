Η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, έφτασε στην Αθήνα

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, έφτασε στην Αθήνα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της. Η κυρία Γιανάι διαδέχεται τον Νόαμ Κατς και στις πρώτες της δηλώσεις υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί βασικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο και μεταξύ των δύο κοινωνιών.

Η άφιξη και οι πρώτες δηλώσεις

Η Πνινάτ Γιανάι, μια διακεκριμένη δικηγόρος και στρατηγική σύμβουλος, έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα για να αναλάβει την ηγεσία της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής. Η άφιξή της σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου στις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ιερουσαλήμ, οι οποίες επιδιώκουν την εμβάθυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Μετά την άφιξή της, η νέα πρέσβης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε την πρόθεσή της να εργαστεί για την ενίσχυση όχι μόνο των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, αλλά και των δεσμών που συνδέουν τις δύο κοινωνίες.

Μακρά εμπειρία σε κρίσιμους τομείς

Η Πνινάτ Γιανάι διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς. Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει δραστηριότητες στο δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις, τις επιχειρήσεις και τη στρατηγική επικοινωνία. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Bar-Ilan και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο, μέσω ενός προγράμματος που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ σε συνεργασία με το Northwestern University του Σικάγο.

Η εμπειρία της την καθιστά αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εξειδίκευση σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και ενέργειας, τομείς που αποτελούν κεντρικούς άξονες της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

Η πορεία στον νομικό και αμυντικό χώρο

Ως δικηγόρος, η Πνινάτ Γιανάι έχει ειδικευθεί σε σύνθετες υποθέσεις ποινικού δικαίου, με έμφαση στο οικονομικό έγκλημα, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες υψηλού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ίδρυσε στη δικηγορική της εταιρεία ένα τμήμα δωρεάν νομικής συνδρομής, προσφέροντας υπηρεσίες σε άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, καθώς και σε γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Ένα σημαντικό μέρος της επαγγελματικής της διαδρομής συνδέεται με τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας. Από το 2012 έως το 2020, εκπροσώπησε μεγάλες ισραηλινές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία, την κυβερνοασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια και την ενέργεια, με ιδιαίτερη παρουσία στην Αφρική. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε επαφές με προέδρους, υπουργούς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμβάλλοντας στην προώθηση ισραηλινών οικονομικών, τεχνολογικών και αμυντικών συμφερόντων. Αργότερα, ίδρυσε τη δική της εταιρεία στρατηγικών συμβούλων, παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου.

Παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και δημόσια διπλωματία

Πέρα από την επαγγελματική της σταδιοδρομία, η νέα πρέσβης διαθέτει έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή του Ισραήλ. Εμφανίζεται συχνά ως πολιτική, αμυντική και νομική αναλύτρια σε ισραηλινά τηλεοπτικά μέσα. Έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει την εκπομπή «The Main Issue with Adv. Pninat Yanay».

Παράλληλα, αρθρογραφεί και παρουσιάζει podcast στην εφημερίδα Maariv, καλύπτοντας πολιτικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα. Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ίδρυσε την ψηφιακή πλατφόρμα LOVE ISRAEL, η οποία επικεντρώνεται στην ενημέρωση και τη δημόσια διπλωματία.

Στόχοι για την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία

Ο διορισμός της κυρίας Γιανάι από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, εντάσσεται στην προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η συνεργασία αυτή εστιάζει σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η καινοτομία και ο τουρισμός.

Η νέα πρέσβης έχει ως βασικό στόχο την εμβάθυνση αυτών των σχέσεων, αξιοποιώντας την πολυετή της εμπειρία και τις επαφές της σε κρίσιμους τομείς, με σκοπό την αμοιβαία ανάπτυξη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: Newsit