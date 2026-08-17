Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει «διεθνή πειρατεία» τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο παρενέβη ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε τη νέα κίνηση της Άγκυρας «διεθνή πειρατεία», στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του κατά της στρατηγικής που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Η παρέμβασή του αναδεικνύει τις ανησυχίες του για τη δημιουργία νέων τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα θαλάσσια πάρκα

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι η απόφαση της Άγκυρας επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις που έχει διατυπώσει το προηγούμενο διάστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει από καιρό ότι «το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας». Μάλιστα, είχε ζητήσει «αντίδραση της κυβέρνησης πριν να είναι αργά».

Κλιμακώνοντας την κριτική του, ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε τη νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα «μια ακόμη διεθνή πειρατεία». Τόνισε επίσης ότι όλα δείχνουν πως ενδέχεται να ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”…», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ερωτήματα για τη στρατηγική της κυβέρνησης

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε ευθέως ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με την ακολουθούμενη στρατηγική. Συγκεκριμένα, ρώτησε: «Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για σαφή και αποτελεσματική στρατηγική απέναντι στις τουρκικές ενέργειες, οι οποίες, όπως ανέφερε, στοχεύουν στον περιορισμό των ελληνικών δικαιωμάτων. Η δήλωσή του αποτελεί νέα επίθεση στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας τις διαφωνίες του σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η χωροθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων

Η απόφαση της Τουρκίας αφορά την ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων». Το πρώτο από αυτά χωροθετείται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τους τουρκικούς χάρτες, αυτό το πάρκο αναπτύσσεται στην περιοχή δυτικά της Ίμβρου και της Τενέδου, ανάμεσα στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή επεκτείνεται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Φετίγιε και Κας, απέναντι από το Καστελλόριζο. Αυτή η χάραξη έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας, καθώς στον τουρκικό χάρτη περιορίζει τη θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το ελληνικό νησιωτικό σύμπλεγμα.

Η απάντηση της Αθήνας και το δίκαιο της θάλασσας

Η Άγκυρα παρουσιάζει τις αποφάσεις της για τα θαλάσσια πάρκα ως μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά έχει εκφράσει σκληρή απάντηση, επισημαίνοντας τον παράνομο χαρακτήρα των τουρκικών ενεργειών.

Η Αθήνα διαμηνύει ότι ένα κράτος δεν μπορεί, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, να θεσπίζει μονομερώς προστατευόμενες περιοχές εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας του. Ως εκ τούτου, η ελληνική πλευρά τονίζει ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η θέση αυτή υπογραμμίζει τη νομική βάση της ελληνικής αντίδρασης απέναντι στις μονομερείς τουρκικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis