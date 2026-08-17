Η Ρένα Δούρου ασκεί σφοδρή κριτική για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και την κυβερνητική στρατηγική

Νέα σφοδρή κριτική στην Τουρκία για τις κινήσεις της στο Αιγαίο, αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση για την «απουσία, εδώ και επτά χρόνια, συνεκτικής εθνικής στρατηγικής» άσκησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η κριτική της έρχεται με αφορμή την απόφαση της Άγκυρας για την ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Νοτιοανατολικό και το Βόρειο Αιγαίο. Η κυρία Δούρου έκανε λόγο για «συστηματική προώθηση του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”», το οποίο, όπως υποστήριξε, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο της συστηματικής προώθησης του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν έχουν τελειωμό, όπως σχολίασε η Ρένα Δούρου. Αυτό το δόγμα, σύμφωνα με την ίδια, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Ως τελευταίος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας, η Τουρκία προχώρησε, με αποφάσεις του προέδρου Ερντογάν, στην ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων.

Τα πάρκα αυτά βρίσκονται σε κρίσιμες περιοχές του Αιγαίου. Το ένα εξ αυτών ανακηρύχθηκε στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και αποκλείει ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στο Βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ζητήματα.

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και οι συνέπειες

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας εντάσσονται στο πλαίσιο της συστηματικής προώθησης του παράνομου και αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αυτό το δόγμα, όπως επισημαίνεται, αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και αποτελεί πηγή ανησυχίας για την περιοχή.

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε επίσης ότι η στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» αναμένεται να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους τον Οκτώβριο. Αυτή η εξέλιξη, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις της, θα ενισχύσει περαιτέρω τις τουρκικές διεκδικήσεις και την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Συνεχείς παραβιάσεις και η αλυσίδα της επιθετικότητας

Εκτός από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε και σε άλλες τουρκικές προκλήσεις που συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζονται οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας. Παράλληλα, σημειώνονται και παραβάσεις του FIR Αθηνών, προσθέτοντας στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα.

Οι αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα, σε συνδυασμό με τις συνεχείς παραβιάσεις, αποτελούν τον «τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας». Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δυναμιτίζει τον διάλογο και τη συνεργασία που θα έπρεπε να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.

Κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική

Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, η Ρένα Δούρου άσκησε σφοδρή κριτική και στην ελληνική κυβέρνηση. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως υποστήριξε, επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται.

Η ίδια έκανε λόγο για «απουσία, εδώ και επτά χρόνια, συνεκτικής εθνικής στρατηγικής» έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση «εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δήθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου», ενώ οι «ανακοινώσεις – ευχολόγια» που εκδίδει το Υπουργείο δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.

Το παράδειγμα της Κάσου και η απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων

Η Ρένα Δούρου διερωτήθηκε πώς άραγε εννοεί η κυβέρνηση την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για να τεκμηριώσει την κριτική της, έφερε ως παράδειγμα ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Αναφέρθηκε στην περίπτωση όπου, όπως είπε, η κυβέρνηση «απεμπολεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας».

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο ότι η κυβέρνηση επέτρεψε στην Τουρκία την «προκλητική και παράνομη αποτροπή της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στην Κάσο». Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου, αποτελεί ένα δείγμα της έλλειψης αποτελεσματικής στρατηγικής για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis