Η ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει την κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), μέσω του τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της σχετικά με τη δημοσίευση δύο Προεδρικών Διαταγμάτων από την Τουρκία. Τα διατάγματα αυτά αφορούν τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχές που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., βρίσκονται εντός τμημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, η οποία παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η τουρκική ενέργεια και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει ότι η δημοσίευση των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων από την Τουρκία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων αποτελεί μια ενέργεια που παραβιάζει ξεκάθαρα το Δίκαιο της Θάλασσας. Τα εν λόγω πάρκα χωροθετούνται σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει την τουρκική αυτή κίνηση ως «απαράδεκτη και προκλητική», τονίζοντας τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας που εκδηλώνεται με τέτοιες ενέργειες. Η θέση του κόμματος είναι ότι η Ελλάδα οφείλει να αντιδράσει άμεσα σε αυτή την πρόκληση.

Κάλεσμα για άμεση αντίδραση και αξιοποίηση κυρώσεων

Η ΕΛ.Α.Σ. καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει χωρίς καθυστέρηση, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Επιπλέον, ζητά από την κυβέρνηση να υπογραμμίσει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες, τόσο στο επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων. Αυτό θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία και να τερματίσει την παραβατική της συμπεριφορά.

Κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. ασκεί σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη αύξηση των εντάσεων από την Τουρκία αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη της αποτυχίας της. Σύμφωνα με το κόμμα, η κυβέρνηση, αντί να δεσμεύσει την τουρκική κυβέρνηση σε διάλογο βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, της έδωσε την ευκαιρία να επικαλείται τα «ήρεμα νερά» όποτε τη συνέφερε.

Η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει ότι η Τουρκία επιστρέφει στις προκλήσεις αφού εξασφαλίσει αυτά που επιδιώκει, όπως αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί, αναβάθμιση στο ΝΑΤΟ και τη Συμφωνία της Μέκκας. Αυτό, κατά την ΕΛ.Α.Σ., καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης στρατηγικής.

Ανάγκη για αλλαγή πλεύσης και επανεκκίνηση διερευνητικών επαφών

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταλήγει στην ανακοίνωσή της τονίζοντας την άμεση ανάγκη για αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Προτείνει την αξιοποίηση των συμμαχιών της Ελλάδας, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Ο απώτερος στόχος είναι η Τουρκία να τερματίσει την παραβατική της συμπεριφορά και να δεσμευθεί σε διάλογο που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών, τις οποίες, όπως αναφέρει, η κυβέρνηση διέκοψε λανθασμένα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast