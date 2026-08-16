Η Μαρία Καρυστιανού στην Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο και το μήνυμά της

Την Πάρο επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού για να περάσει τον φετινό Δεκαπενταύγουστο. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» βρέθηκε στο κυκλαδίτικο νησί, όπου βρίσκεται και η Παναγία Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας. Η παρουσία της στο νησί συνδυάστηκε με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας που δημοσίευσε μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η επιλογή της Πάρου για τη μεγάλη γιορτή

Η κυρία Καρυστιανού πέρασε την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τον Δεκαπενταύγουστο, στην Πάρο. Το κυκλαδίτικο νησί αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών για την Κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παναγία Εκατονταπυλιανή, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προσκυνήματα της Ελλάδας, φιλοξενεί πλήθος κόσμου αυτή την περίοδο.

Η επιλογή της Πάρου από την πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου υπογραμμίζει τη σημασία του νησιού ως θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου για την Ορθοδοξία και τον ελληνισμό.

Η αναχώρηση από το νησί

Το πρωί της Κυριακής 16.08.2026, η Μαρία Καρυστιανού εθεάθη στο λιμάνι της Πάρου. Η εμφάνισή της εκεί συνέπεσε με την αναχώρησή της από το νησί, καθώς επρόκειτο να πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Η ίδια περίμενε μαζί με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες στην ουρά, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Μετά την αναμονή της, κατευθύνθηκε προς το πλοίο με το οποίο θα αναχωρούσε από την Πάρο. Η στιγμή της αναχώρησης σηματοδότησε την ολοκλήρωση της παραμονής της στο νησί για τον φετινό Δεκαπενταύγουστο.

Το μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας

Μέσω των κοινωνικών της δικτύων, η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε ένα μήνυμα, εκφράζοντας την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα γεμάτη από απέραντο μπλε και καθαρό λευκό. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος γεμάτος από ανθρώπους που, κόντρα στις δυσκολίες, συνεχίζουν να χαμογελούν, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα.

Στο μήνυμά της, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι χαμογελούν γιατί η ελπίδα μέσα στην ψυχή τους παραμένει ζωντανή και αλώβητη. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «αγαπημένη, πονεμένη… μα πάντα περήφανη», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τη βοήθεια του ουρανού, το σκοτάδι θα διαλυθεί και το φως θα ζεστάνει ξανά τις καρδιές όλων.

Ευχές και κάλεσμα στη νεολαία

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» απηύθυνε «Χρόνια Πολλά» σε όλους όσοι κρατούν ζωντανό το μεγάλο όραμα και συστρατεύονται με αφοσίωση σε αυτήν την ιερή αποστολή. Αυτή η ευχή αφορά όσους εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Επιπλέον, ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στη νεολαία της χώρας. Στο μήνυμά της, αναφέρθηκε σε εκείνους που προσκαλούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα, καθώς και σε εκείνους για τους οποίους θα παλέψουν, ώστε να μη χρειαστεί να ξενιτευτούν ποτέ. Αυτό το τμήμα του μηνύματος αναδεικνύει μια ιδιαίτερη μέριμνα για το μέλλον των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit