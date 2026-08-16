Η Τουρκία ανακοίνωσε νέα θαλάσσια πάρκα: Περικυκλώνεται το Καστελλόριζο, ζώνη κοντά σε Λήμνο και Σαμοθράκη

Με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» μέσω προεδρικών διαταγμάτων. Η κίνηση αυτή, η οποία παρουσιάζεται ως απάντηση στην απόφαση της Ελλάδας να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο τον Ιούλιο του 2025, αφορά περιοχές που περιβάλλουν το Καστελλόριζο και εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Οι χωροθετήσεις των νέων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων

Σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν, το πρώτο από τα δύο νέα «εθνικά θαλάσσια πάρκα» χωροθετείται στην περιοχή των τουρκικών ακτών, μεταξύ Φέτιγιε της επαρχίας Μούγλα και Κας της επαρχίας Αττάλειας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση, όπως αναφέρεται, στην πράξη περικλείει και αποκλείει το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης που βρίσκεται γύρω από το Καστελλόριζο.

Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο οριοθετείται κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε. Η ζώνη αυτή εκτείνεται γεωγραφικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου. Τα δύο αυτά προεδρικά διατάγματα διαμορφώνουν ένα νέο δεδομένο στις ελληνοτουρκικές θαλάσσιες σχέσεις.

Η τουρκική απάντηση στις ελληνικές πρωτοβουλίες

Η κίνηση της Άγκυρας παρουσιάζεται ως απάντηση στην απόφαση της Ελλάδας να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο. Η ελληνική πρωτοβουλία είχε ανακοινωθεί για τον Ιούλιο του 2025, με την ακριβή ημερομηνία της κήρυξης των ελληνικών πάρκων να είναι η 21η Ιουλίου του ίδιου έτους.

Η Τουρκία επιχειρεί έτσι να δώσει τη δική της απάντηση στις αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, με την ανακήρυξη των δικών της προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στο Αιγαίο παραμένει αυξημένη.

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και οι τουρκικές διεκδικήσεις

Παρόλο που η κίνηση παρουσιάζεται από την Άγκυρα ως μέτρο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, εκτιμάται ότι στόχο έχει να προκαλέσει αμφισβητώντας τις θέσεις της Ελλάδας και το διεθνές δίκαιο. Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει στην πράξη τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αυτή η κίνηση αποτελεί ουσιαστικά την επισημοποίηση ενός σχεδιασμού που είχε καταθέσει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιου Δικαίου του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Ο αρχικός αυτός σχεδιασμός είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα και η νήσος Ρω

Την ίδια περίοδο, τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν εκτενείς αναφορές στην ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη νήσο Ρω, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τις εξελίξεις στο Αιγαίο.

Η ανακοίνωση των τουρκικών πάρκων έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου η ένταση παραμένει υψηλή, με την τουρκική πλευρά να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ελλάδας.

Αναμενόμενες αντιδράσεις και η ευαισθησία της περιοχής

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά, καθώς αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Στην εν λόγω περιοχή, Αθήνα και Άγκυρα διατηρούν εδώ και χρόνια σημαντικές διαφορές, γεγονός που καθιστά την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων ένα νέο σημείο τριβής.

Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες των πάρκων και το πλαίσιο της τουρκικής κίνησης μεταδόθηκαν από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής» στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast