Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Μάταλα: Το μήνυμά της για την ιστορία του τόπου και οι φωτογραφίες στις σπηλιές

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, βρίσκεται στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και επισκέφθηκε τα Μάταλα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της νότιας Κρήτης. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από την περιοχή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην πλούσια ιστορία του τόπου, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Η επίσκεψη της υπουργού στην Κρήτη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία συνηθίζει να κάνει τις διακοπές της στην Κρήτη, τον τόπο καταγωγής της, επέλεξε αυτή τη φορά να επισκεφθεί τα ιστορικά Μάταλα. Η υπουργός Τουρισμού φωτογραφήθηκε μπροστά από τις χαρακτηριστικές σπηλιές της περιοχής, δημοσιεύοντας δύο εικόνες με φόντο το μοναδικό τοπίο.

Μέσω της ανάρτησής της, η κ. Κεφαλογιάννη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους όχι μόνο την ομορφιά του τοπίου, αλλά και την ιστορική του σημασία, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές που συνθέτουν την ταυτότητα των Ματάλων.

Η ιστορική διαδρομή των Ματάλων

Στην ανάρτησή της, η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε τα Μάταλα ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα σημεία της Νότιας Κρήτης. Τόνισε πως, πέρα από τη σύγχρονη ιστορία τους, η περιοχή συνδέεται με την αρχαία Φαιστό και τη μεγάλη ιστορική διαδρομή της νότιας Κρήτης.

Η ιστορία των Ματάλων ξεκινάει πολύ πιο πίσω από ό,τι πολλοί γνωρίζουν, καλύπτοντας μια περίοδο από τη μινωική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι χαρακτηριστικές σπηλιές στον βράχο, η θάλασσα και το τοπίο κουβαλούν μνήμες πολλών διαφορετικών εποχών, προσδίδοντας στον τόπο μια ξεχωριστή αύρα.

Η εποχή των χίπις και η σύγχρονη ταυτότητα

Παρά την αρχαία της κληρονομιά, η περιοχή είναι ευρέως γνωστή μέσα από την ιστορία των χίπις. Τη δεκαετία του ’60 και του ’70, τα Μάταλα αποτέλεσαν έναν προορισμό ελευθερίας, μουσικής και ενός διαφορετικού τρόπου ζωής για πολλούς ανθρώπους.

Αυτή η συνάντηση της αρχαίας Κρήτης με τη σύγχρονη ιστορία, την ελευθερία και την απλότητα του κρητικού τοπίου είναι, όπως ανέφερε η Όλγα Κεφαλογιάννη, αυτό που κάνει τα Μάταλα τόσο ξεχωριστά και μοναδικά.

Οι σπηλιές: Ένα μυστήριο χιλιάδων ετών

Τα Μάταλα έχουν ταυτιστεί με τις τεχνητές σπηλιές που λαξεύτηκαν χιλιάδες χρόνια πριν στους απότομους βράχους. Αυτές οι σπηλιές ορθώνονται στην βόρεια πλευρά του κόλπου και της παραλίας, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του τοπίου.

Παρόλο που κανείς δεν είναι βέβαιος για την ακριβή περίοδο δημιουργίας τους, η επικρατούσα άποψη αναφέρει ότι πρόκειται για Ρωμαϊκούς τάφους. Άλλες εκδοχές τις συνδέουν με την πρώιμη χριστιανική περίοδο, υποδεικνύοντας τη μακρά και πολυδιάστατη ιστορία τους.

Στήριξη του τουρισμού και το Matala Beach Festival

Η υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού προς τον Δήμο Φαιστού για την ανάδειξη του τόπου. Αυτή η στήριξη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας που αποσκοπούν στην προβολή της περιοχής.

Μεταξύ των δράσεων αυτών, ξεχωρίζει το “Matala Beach Festival”, το οποίο διοργανώνεται από τον Δήμο Φαιστού κάθε Ιούνιο. Το φεστιβάλ προσφέρεται δωρεάν σε όποιον επιθυμεί να το παρακολουθήσει, συμβάλλοντας στην περαιτέρω προβολή των Ματάλων ως τουριστικού προορισμού.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast