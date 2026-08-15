Νέα Δημοκρατία για Στέφανο Μάνο: «Ασυμβίβαστος πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο»

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον Στέφανο Μάνο, αναγνωρίζοντας μια ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας. Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του πρώην υπουργού, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανατρέχει στη μακρά πολιτική του διαδρομή. Γίνεται αναφορά στις κυβερνητικές θέσεις που ανέλαβε, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συνέδεσε την παρουσία του σε κρίσιμους τομείς.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μάνου, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Στέφανος Μάνος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο.

Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε τη μακρά πολιτική διαδρομή του, τις σημαντικές κυβερνητικές θέσεις που ανέλαβε και τις μεταρρυθμίσεις που συνδέθηκαν με το όνομά του. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές άφησαν το αποτύπωμά τους στην οικονομία, τις υποδομές, το περιβάλλον και τη χωροταξία.

Η πορεία του στην πολιτική ζωή

Ο Στέφανος Μάνος εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1977. Υπηρέτησε την Παράταξη για σειρά ετών, αναλαμβάνοντας σημαντικές κυβερνητικές ευθύνες.

Η πολιτική του δράση εκτείνεται στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η παρουσία του στον δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από συνέπεια στις ιδέες και τις πεποιθήσεις του.

Σημαντικές υπουργικές θέσεις και μεταρρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ο Στέφανος Μάνος διετέλεσε σε πλήθος υπουργικών θέσεων. Συγκεκριμένα, υπήρξε Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, καθώς και Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Επιπλέον, ανέλαβε τα χαρτοφυλάκια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών. Από αυτές τις θέσεις ευθύνης, συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που επηρέασαν την οικονομία, τις υποδομές, το περιβάλλον, τη χωροταξία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η προσωπικότητα και οι ιδέες του

Ο Στέφανος Μάνος χαρακτηρίστηκε ως ένας ασυμβίβαστος πολιτικός. Δεν δίσταζε να υπερασπίζεται όσα πίστευε, ακόμη και όταν γνώριζε ότι οι απόψεις του δεν ήταν δημοφιλείς. Επίσης, δεν δίσταζε να συγκρούεται για όσα θεωρούσε αναγκαία για τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ευθύ λόγο του και στη σταθερή προσήλωσή του στις απόψεις του. Με μεταρρυθμιστικό πνεύμα και αφοσίωση στις ιδέες του, συνέβαλε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Διατήρησε πάντοτε διακριτή παρουσία στον πολιτικό διάλογο, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής του στη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο βίο.

Εκπαίδευση και επιχειρηματική δράση

Ο Στέφανος Μάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Οι σπουδές του περιλάμβαναν μηχανολογία στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Στη συνέχεια, διεύρυνε τις γνώσεις του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Harvard.

Πριν από την ενεργό ενασχόλησή του με την πολιτική, ακολούθησε επιχειρηματική σταδιοδρομία για έντεκα χρόνια. Αυτή η εμπειρία προηγήθηκε της απόφασής του να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit