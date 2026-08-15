Αθηνά Αηδονά: «Τέλος καλό, όλα καλά», έγραψε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Μια ξαφνική αδιαθεσία την οδήγησε το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Με ανάρτησή της, η Αθηνά Αηδονά ενημέρωσε το κοινό για την κατάσταση της υγείας της, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ευχαριστώντας παράλληλα όσους τη φρόντισαν και της έστειλαν ευχές.

Η ξαφνική αδιαθεσία που οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, βίωσε μια ξαφνική αδιαθεσία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026. Το περιστατικό αυτό την οδήγησε άμεσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και μεταφέρθηκε για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η ίδια αναφέρθηκε στην ημέρα του συμβάντος ως «ανήμερα της Παναγίας», προσδίδοντας μια προσωπική διάσταση στην περιπέτειά της.

Η μεταφορά της κ. Αηδονά στο νοσοκομείο έγινε γρήγορα, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας της. Η περιφερειάρχης, μετά την αρχική ανησυχία, θέλησε να ενημερώσει προσωπικά τους πολίτες για την εξέλιξη της κατάστασής της, διατηρώντας μια στάση καθησυχαστική απέναντι σε όσους την παρακολουθούν.

Το μήνυμα «τέλος καλό, όλα καλά»

Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης και τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, η Αθηνά Αηδονά προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της ανάρτησης ήταν να ενημερώσει το κοινό και να καθησυχάσει τους πολίτες που ανησύχησαν για την υγεία της. Το κεντρικό μήνυμα που θέλησε να στείλει η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το «τέλος καλό, όλα καλά».

Αυτή η φράση, που αποτελεί και τον τίτλο της ανάρτησής της, επιβεβαιώνει ότι η περιπέτεια με την υγεία της είχε θετική έκβαση. Η κ. Αηδονά εξέφρασε με αυτό τον τρόπο την ανακούφισή της και την ικανοποίησή της για την πορεία της υγείας της, μετά την ξαφνική αδιαθεσία που την οδήγησε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Στην ανάρτησή της, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Η Αθηνά Αηδονά τόνισε τη σημασία της φροντίδας και της υποστήριξης που της παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

«Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους», έγραψε χαρακτηριστικά η κ. Αηδονά. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αναγνώριση του έργου και της αφοσίωσης των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι συνέβαλαν στην αποκατάσταση της υγείας της.

Η συγκίνηση από τις αμέτρητες ευχές

Εκτός από το προσωπικό του νοσοκομείου, η Αθηνά Αηδονά ευχαρίστησε και όλους τους πολίτες που της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση. Η ανταπόκριση του κόσμου και οι αμέτρητες ευχές την συγκίνησαν ιδιαίτερα, όπως η ίδια ανέφερε.

«Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!», ήταν το μήνυμα της περιφερειάρχης. Με αυτό τον τρόπο, η κ. Αηδονά έκλεισε την ανάρτησή της, ανταποδίδοντας τις ευχές για υγεία προς όλους τους πολίτες που έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την περιπέτειά της.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis