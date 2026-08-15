Απεβίωσε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Την είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο στενός συνεργάτης του, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε μια σημαντική πολιτική φυσιογνωμία, διατελώντας βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμες περιόδους της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Πρώτα χρόνια και σπουδές

Ο Στέφανος Μάνος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1939. Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε με σπουδές μηχανολόγου μηχανικού στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όπου ειδικεύτηκε στην αεροδυναμική.

Στη συνέχεια, διεύρυνε τις γνώσεις του στον τομέα των επιχειρήσεων, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το φημισμένο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο εξωτερικό, ο Στέφανος Μάνος επέστρεψε στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα

Το 1966, ο Στέφανος Μάνος εντάχθηκε στην «Αλλατίνη Α.Ε.», μια εταιρεία με την οποία συνδεόταν η οικογένεια της μητέρας του. Στην «Αλλατίνη», εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία για την ελληνική αγορά της δεκαετίας του '60.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Μάνος ήταν αυτός που έβγαλε στην αγορά τα συσκευασμένα μπισκότα, σε μια εποχή που κυκλοφορούσαν κυρίως χύμα προϊόντα. Ξεκινώντας την πορεία του ως βοηθός γενικός διευθυντής, ανέλαβε διαδοχικά τις θέσεις του γενικού διευθυντή, του αντιπροέδρου και τέλος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Είσοδος στην πολιτική και πρώτες κυβερνητικές θέσεις

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1977, όταν εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του ίδιου έτους. Η πρώτη του κυβερνητική θέση ήταν αυτή του υφυπουργού Δημοσίων Έργων, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ο Στέφανος Μάνος συνέχισε να είναι μέλος των κυβερνήσεων του Γεωργίου Ράλλη, οι οποίες διήρκεσαν από το 1977 έως το 1981, περνώντας από σειρά κυβερνητικών θέσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Υπουργικές θητείες και η ρήξη με τη Νέα Δημοκρατία

Αργότερα, ο Στέφανος Μάνος υπήρξε βασικό στέλεχος των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από το 1990 έως το 1993. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, ανέλαβε σημαντικά υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ αργότερα ανέλαβε και τις θέσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ωστόσο, η σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία διακόπηκε το 1998, όταν διεγράφη από το κόμμα.

Μετέπειτα πολιτική πορεία και η βιογραφία του

Μετά τη διαγραφή του, ο Στέφανος Μάνος προχώρησε στην ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων τον Απρίλιο του 1999, το οποίο είχε ως έμβλημα τον ταύρο. Στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους, το κόμμα έλαβε ποσοστό 1,62%.

Η πολιτική του δράση συνεχίστηκε με συνεργασίες, καθώς στις εκλογές του 2000 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στις εκλογές του 2004 συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, εκλεγόμενος ως ανεξάρτητος βουλευτής. Επίσης, συνίδρυσε το κόμμα «Δράση». Ο Στέφανος Μάνος ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης Πορτοσάλτε έχει γράψει τη βιογραφία του Στέφανου Μάνου. Στο βιβλίο αυτό, ο Πορτοσάλτε αναφέρει πως «φέρει τα χαρακτηριστικά του εφήβου» και πως έχει δόσεις από... «φίνο κέικ καρότου», περιγράφοντας έτσι το ύφος και το περιεχόμενό του.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta