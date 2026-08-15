Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, πρώην υπουργό και βουλευτή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών. Η μακρά πολιτική του διαδρομή, που χαρακτηρίστηκε από έναν μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό και έναν αντισυμβατικό τρόπο σκέψης, άφησε ένα διακριτό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της Μεταπολίτευσης. Ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, αναδεικνύοντας τις σημαντικές του συνεισφορές και την ακλόνητη προσήλωσή του στις πεποιθήσεις του.

Ο αποχαιρετισμός του πολιτικού κόσμου

Ο πολιτικός κόσμος της χώρας αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Οι αναφορές στην παρακαταθήκη που αφήνει ο πρώην υπουργός είναι πολλές, με τους αποχαιρετισμούς από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος να συγκλίνουν στην εικόνα ενός πολιτικού που επέμενε στις ιδέες του, συχνά με πολιτικό κόστος, και άφησε διακριτό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της Μεταπολίτευσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη θλίψη του για την εκδημία του Στέφανου Μάνου, τονίζοντας ότι διακρίθηκε στη δημόσια ζωή του τόπου μας με το έργο και τις θέσεις του επί δεκαετίες. Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε πως ο εκλιπών παρέμεινε ενεργός έως το τέλος, με αμείωτο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερή αγωνία για την πρόοδο της κοινωνίας και της πατρίδας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο Στέφανος Μάνος διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του, αρετές που τιμούν και προάγουν τη δημοκρατία. Με σταθερές πεποιθήσεις σε όλη του τη διαδρομή, υπηρέτησε το όραμα μιας Ελλάδας σύγχρονης και ευρωπαϊκής, εργαζόμενος από θέσεις ευθύνης με γνώση, εργατικότητα και συνέπεια, αφήνοντας ευδιάκριτο αποτύπωμα.

Η αναφορά του πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο με ανάρτησή του στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η προσφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στη δράση του ως υπουργού ή βουλευτή, αλλά και στις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αξίζει να θυμόμαστε από την πλούσια διαδρομή του Στέφανου Μάνου τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η υπογραφή των έργων του Μετρό της Αθήνας και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι γνώρισε τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του. Διαπίστωσε από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του, συγκρατώντας περισσότερο το έργο του παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του. Ο κ. Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε αντισυμβατικό πολιτικό, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του.

Η συμβολή του στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης αποχαιρέτησε «μια εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου που σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας».

Ο Στέφανος Μάνος, με πολιτική παρουσία που εκτεινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, συνδέθηκε με σειρά μεταρρυθμίσεων και μεγάλων έργων, αλλά και με έναν ευθύ, συχνά αντισυμβατικό πολιτικό λόγο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε στη συνέχεια κρίσιμα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Ο κ. Κακλαμάνης στάθηκε στην κοινοβουλευτική και κυβερνητική διαδρομή του Στέφανου Μάνου, ο οποίος διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι φιλελεύθερες οικονομικές θέσεις και οι παρεμβάσεις του τον έφεραν πολλές φορές στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ιδρυτής και συνιδρυτής κομμάτων

Σε όλη του τη διαδρομή, ο Στέφανος Μάνος ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης, επιβεβαιώνοντας τον μεταρρυθμιστικό του προσανατολισμό και την επιμονή με την οποία υπερασπιζόταν τις απόψεις του, ακόμη και όταν αυτές προκαλούσαν αντιδράσεις.

Οι αποχαιρετισμοί από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος συγκλίνουν στην εικόνα ενός πολιτικού που επέμενε στις ιδέες του, συχνά με πολιτικό κόστος, και άφησε διακριτό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της Μεταπολίτευσης.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos