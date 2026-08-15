Νίκος Δένδιας από την Πάρο: Αυταρχικές αντιλήψεις επιχειρούν να ανατρέψουν το κεκτημένο του διεθνούς δικαίου

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε ηχηρό μήνυμα από την Πάρο, τονίζοντας την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, επεσήμανε ότι αυταρχικές απόψεις επιχειρούν να αλλάξουν το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στέκονται απέναντι σε τέτοιες απόπειρες, με αποστολή να εγγυώνται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Μήνυμα από την Πάρο για το διεθνές δίκαιο

Ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε στην Πάρο για να εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εκδηλώσεις για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Προστάτιδος των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Από εκεί, ο κ. Δένδιας έστειλε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Τόνισε την προσήλωση της Ελλάδας σε αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι, όπως είπε, δεν είναι απλώς ένα κείμενο κενό περιεχομένου, αλλά αποτελούν την επιλογή του πολιτισμένου τμήματος της ανθρωπότητας για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος. Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς έγινε με φόντο το Αιγαίο και σε μία περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επαναφέρει σταθερά ως κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Αυταρχικές αντιλήψεις και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι σήμερα ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς, όπου αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Αυτές οι αντιλήψεις επιχειρούν να αμφισβητήσουν κατακτήσεις δεκαετιών, οι οποίες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών.

Απέναντι σε τέτοιες λογικές και απόπειρες, στέκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Η αποστολή τους είναι να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, επιτρέποντας στην Ελλάδα να διαδηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο.

Το αξιακό πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην Παναγία ως προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδέοντας τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το αξιακό πλαίσιο που διέπει την αποστολή τους. Η επιλογή της Παναγίας αναδεικνύει το πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας και την προσήλωση στην ειρήνη.

Έκανε ειδική αναφορά στις αξίες που χαρακτηρίζουν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα, όπως η αγάπη για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρουσίασε τις αξίες αυτές ως οργανικό μέρος της αντίληψης με την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει την άμυνα και την ασφάλειά της.

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των δυνατοτήτων

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη διαδικασία εκσυγχρονισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια, χρησιμοποιώντας το υστέρημα του λαού, ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να περάσουν σε μια νέα εποχή και να μεταβληθούν στις πιο σύγχρονες που είχε ποτέ ο ελληνισμός.

Συνέδεσε την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας με την ανάγκη αποτελεσματικής αποτροπής και προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η παρουσία στην Πάρο της φρεγάτας «Κίμων», η οποία συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταξη των νέων φρεγατών στον ελληνικό στόλο αποτελεί βασικό τμήμα της ανανέωσης των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos