Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, βρέθηκε στην Τήνο για τους εορτασμούς της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στέλνοντας ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Από την «αρχόντισσα του Αιγαίου», ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ισχύ της Ελλάδας, απευθύνοντας παράλληλα μια σαφή προειδοποίηση προς όσους επιβουλεύονται τη χώρα. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Δεκαπενταύγουστο, μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Ορθοδοξία και το Γένος.

Μήνυμα πίστης και ελπίδας από την αρχόντισσα του Αιγαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από την Τήνο, έστειλε ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας προς τον ελληνισμό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Από την αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τήνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό».

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τον Δεκαπενταύγουστο ως «μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και μεγάλη ημέρα του Γένους», αναδεικνύοντας τη διπλή σημασία της εορτής για την ελληνική ταυτότητα και την ορθόδοξη παράδοση.

Η Ελλάδα στο απόγειο της ισχύος της

Στο επίκεντρο του μηνύματος του υπουργού Εξωτερικών βρέθηκε η ισχύς της Ελλάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα είναι «πάλι παρούσα, στο απόγειο της ισχύος της, με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας», υπογραμμίζοντας τη δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη σημερινή εποχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να θυμούνται την ισχύ αυτή όχι μόνο οι φίλοι της χώρας, αλλά και όσοι την επιβουλεύονται. «Στο απόγειο της ισχύος, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας, αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβουλεύονται, διότι η Ελλάδα είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από αυτήν τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Προσηλωμένη στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στις θεμελιώδεις αξίες. Όπως δήλωσε, η χώρα παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχές που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.

Αυτή η προσήλωση στις αξίες, σε συνδυασμό με την ιστορική πορεία της Ελλάδας, καθιστά τη χώρα ικανή να μεγαλουργεί. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι «ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από αυτήν τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της», συνδέοντας το παρόν με το ιστορικό βάθος του ελληνισμού.

Το Αιγαίο, θάλασσα του ελληνισμού

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια αναφορά στο Αιγαίο, το οποίο χαρακτήρισε ως «θάλασσα του Ελληνισμού». Από αυτή τη συμβολική περιοχή, απηύθυνε ευχές προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

«Από τη θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του Ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες!», ήταν το μήνυμα του υπουργού, κλείνοντας τις δηλώσεις του με έναν τόνο ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

Επιμνημόσυνη δέηση για τον τορπιλισμό της «Έλλης»

Πέρα από τις δηλώσεις του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Τήνο. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε και επιμνημόσυνη δέηση με ιδιαίτερη σημασία.

Ο υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε στεφάνι για τη συμπλήρωση 86 ετών από τον τορπιλισμό του ελληνικού καταδρομικού «Έλλη». Η τελετή μνήμης έλαβε χώρα στο λιμάνι της Τήνου, τιμώντας το ιστορικό γεγονός του τορπιλισμού της «Έλλης» που συνέβη στις 15 Αυγούστου 1940.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast