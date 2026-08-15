Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, βρέθηκε φέτος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου. Από εκεί, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, απευθύνοντας κάλεσμα και προς την Τουρκία. Παράλληλα, εξήρε τον Ποντιακό Ελληνισμό ως ένα δυναμικό και δημιουργικό κομμάτι του σύγχρονου Ελληνισμού.

Η παρουσία του προέδρου της δημοκρατίας στην Παναγία Σουμελά

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου, όπου συρρέουν Πόντιοι προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Η παρουσία του υπογράμμισε τη σημασία του Ιερού Προσκυνήματος για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε το μήνυμα ότι η Παναγία είναι η προστάτιδα όλων, προστάτιδα του Ελληνισμού. Ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τον Ελληνισμό όπου Γης.

Έκκληση για αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε την ανάγκη να καταφέρει η Πολιτεία να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της Γενοκτονίας που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός. Ζήτησε να αναγνωρίσει αυτή τη Γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία.

Ο στόχος αυτής της αναγνώρισης είναι να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο. Ο Κ. Τασούλας τόνισε την υποχρέωση της Πολιτείας να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ποντιακός ελληνισμός ως δυναμικό κομμάτι

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Ποντιακό Ελληνισμό, λέγοντας ότι είναι από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του Ελληνισμού. Τόνισε ότι έχει καταφέρει, παρά τη στυγερή Γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά. Τον χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δημιουργικές και δυναμικές κοινότητες του σύγχρονου Ελληνισμού.

Η Παναγία ως σύμβολο δύναμης και ελπίδας

Ο Κ. Τασούλας δήλωσε ότι για τον ελληνικό λαό, η Παναγία ήταν πάντα ο στυλοβάτης του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, και εξακολουθεί να τον σκέπει ως πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας.

Ιδιαίτερα στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, στο Ιερό αυτό Προσκύνημα, τιμάται και γιορτάζεται η Παντάνασσα του Ποντιακού Ελληνισμού. Το τοπίο επελέγη ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές Άλπεις της αλησμόνητης Τραπεζούντας, αποτελώντας καταφύγιο και ιερό σύμβολο για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Το μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ανάγκη να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο. Αυτό το μήνυμα αποτελεί βασικό στοιχείο της έκκλησης για αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας την αξία του Ελληνισμού όπου έζησε, μεγαλούργησε και πρόκοψε, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του πορεία και συνεισφορά.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos