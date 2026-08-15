Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Στέφανο Μάνο: «Αντισυμβατικός πολιτικός με θέσεις που προπορεύονταν της εποχής του»

Τη θλίψη του για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως «αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του», υπογραμμίζοντας τη σημαντική του προσφορά στη δημόσια ζωή της χώρας.

Η θλίψη του πρωθυπουργού και ο χαρακτηρισμός του Στέφανου Μάνου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πληροφορήθηκε με θλίψη τον θάνατο του Στέφανου Μάνου, αναγνωρίζοντας σε αυτόν έναν πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά. Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο στις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή, αλλά επεκτάθηκε και στις συχνά ριζοσπαστικές του απόψεις, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον αντισυμβατικό χαρακτήρα του πρώην υπουργού και στις θέσεις του, οι οποίες, όπως ανέφερε, «πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του». Υπήρξε ένας πολιτικός με σύγχρονες και καταλυτικές θέσεις, οι οποίες σημάδεψαν την πορεία του.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις και μεγάλα έργα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά σε μεταρρυθμίσεις και μεγάλα έργα με τα οποία είχε συνδεθεί η πολιτική δράση του Στέφανου Μάνου. Από την πλούσια διαδρομή του, αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός μνημόνευσε την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ένα γεγονός που άλλαξε τα δεδομένα των επικοινωνιών στη χώρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην υπογραφή των έργων για το Μετρό, ένα έργο υποδομής μείζονος σημασίας για την πρωτεύουσα, καθώς και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ένα εμβληματικό έργο που συνέδεσε τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Επιπλέον, ο Στέφανος Μάνος συνέβαλε στην τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για την ποιότητα ζωής και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η φιλελεύθερη σκέψη και ο γόνιμος χαρακτήρας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην προσωπική του εικόνα για τον Στέφανο Μάνο, από την περίοδο κατά την οποία εκείνος ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργός της κυβέρνησής του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του εκλιπόντος, καθώς και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του.

Τόνισε ότι συγκρατεί «περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του», αναδεικνύοντας έτσι την ουσιαστική προσφορά του Στέφανου Μάνου ανεξάρτητα από τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Η προσφορά του στη δημόσια ζωή δεν περιορίστηκε στις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις που κατείχε, αλλά εκδηλώθηκε και μέσω των απόψεών του.

Μια διακριτή παρουσία στον δημόσιο διάλογο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ανάρτησή του τονίζοντας ότι ο Στέφανος Μάνος αξίζει να μείνει στη μνήμη ως μια διακριτή παρουσία στον ελληνικό δημόσιο βίο. «Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη μακρά πολιτική διαδρομή που είχε ο Στέφανος Μάνος, τόσο ως υπουργός και βουλευτής όσο και ως δημόσια φωνή που δεν δίσταζε να υπερασπίζεται έως τέλους τις συχνά ριζοσπαστικές του απόψεις. Τέλος, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos