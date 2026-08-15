Νικήτας Κακλαμάνης για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου: είχε αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος, ένα πρόσωπο που σημάδεψε για δεκαετίες την πολιτική και επιχειρηματική ζωή του τόπου. Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και να αναφέρονται στην ξεχωριστή του πορεία. Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε ενεργός και διακριτός μέχρι το τέλος της ζωής του, υπηρετώντας τις φιλελεύθερες απόψεις του με συνέπεια.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Επικρατείας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου. Τον χαρακτήρισε ως έναν πολιτικό αντισυμβατικό, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, οι οποίες πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αξίζει να τον θυμόμαστε ως μια παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως πληροφορήθηκε με θλίψη τον θάνατο ενός πολιτικού με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή. Η προσφορά αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή, αλλά επεκτάθηκε και στις συχνά ριζοσπαστικές του απόψεις, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σκέρτσος έγραψε: «Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης». Αυτή, όπως σημείωσε, αποτελεί για εκείνον την πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος, κατέληξε ο κ. Σκέρτσος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η μακρά πολιτική διαδρομή του Στέφανου Μάνου

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου. Σε σχετική του δήλωση, ανέφερε: «Αποχαιρετώ τον Στέφανο Μάνο, μια εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου που σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας».

Η πολιτική διαδρομή του Στέφανου Μάνου διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία. Υπηρέτησε το κοινοβούλιο και τη χώρα με αφοσίωση, τόλμη και πίστη στις ιδέες του, αφήνοντας ουσιαστικό και διακριτό έργο στην πολυετή του πορεία.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ανέλαβε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, διατελώντας, μεταξύ άλλων, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι ο Στέφανος Μάνος είχε αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών.

Συμβολή σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις

Από την πλούσια διαδρομή του Στέφανου Μάνου, αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν την εξέλιξη της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ένα γεγονός που άλλαξε τις επικοινωνίες.

Επιπλέον, ο Στέφανος Μάνος συνέβαλε στην υπογραφή των έργων του Μετρό, ενός έργου υποδομής μείζονος σημασίας για την πρωτεύουσα, καθώς και στην υπογραφή των έργων της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, που ένωσε δύο σημαντικές περιοχές της χώρας. Η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και η προστασία των παραδοσιακών οικισμών αποτελούν επίσης μέρος του έργου του.

Το ιδεολογικό του στίγμα και η δράση του

Ο Στέφανος Μάνος διέθετε σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, υπηρετώντας τις απόψεις του φιλελευθερισμού με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέχρι το τέλος, υπερασπιζόμενος τις θέσεις του.

Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης, κομμάτων που εξέφραζαν τις ιδέες του. Σε όλη του τη διαδρομή, ο Στέφανος Μάνος ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό του λόγο και την εργατικότητά του, στοιχεία που αναγνωρίστηκαν από τον πολιτικό κόσμο.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki