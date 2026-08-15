Νίκος Ανδρουλάκης: μήνυμα αλληλεγγύης από τη λέρο για τον δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ευρισκόμενος στη Λέρο. Από το νησί των Δωδεκανήσων, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Κοίμηση της Θεοτόκου, που τιμάται με κατάνυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Στο μήνυμά του, απηύθυνε ευχές προς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αλληλεγγύη και ενότητα.

Ο εορτασμός της κοίμησης της θεοτόκου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, έκανε δηλώσεις από τη Λέρο, όπου βρίσκεται για τις ημέρες αυτές. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην Κοίμηση της Θεοτόκου, μια από τις σημαντικότερες γιορτές για την Ορθοδοξία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «σήμερα, με κατάνυξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την Κοίμηση της Θεοτόκου». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον πανελλαδικό χαρακτήρα του εορτασμού και τη βαθιά θρησκευτική σημασία που έχει για τους Έλληνες.

Οι ευχές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζοντας το μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε εγκάρδιες ευχές προς όλους τους Έλληνες, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας. Συγκεκριμένα, ευχήθηκε «χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

Πέρα από τις ευχές για χρόνια πολλά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέπρασε και τις ευχές του για την προσωπική ευημερία και την υγεία των οικογενειών. «Εύχομαι υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας τη σημασία αυτών των βασικών αγαθών για κάθε άνθρωπο και κάθε νοικοκυριό.

Το βαθύτερο μήνυμα της γιορτής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν περιορίστηκε στις ευχές, αλλά προχώρησε στην ανάδειξη του βαθύτερου μηνύματος που, κατά την άποψή του, πηγάζει από τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Όπως τόνισε, «ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

Η δήλωση αυτή εστιάζει στην αξία της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, χαρακτηριστικά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί απαραίτητα για την κοινωνική συνοχή. Το μήνυμα αυτό αποτελεί κάλεσμα για ενότητα και αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των πολιτών.

Κάλεσμα για μια πιο δυνατή και δίκαιη Ελλάδα

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας, με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη».

Αυτή η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη συνδέει το πνεύμα της θρησκευτικής γιορτής με την πολιτική και κοινωνική προοπτική, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα επίτευξης προόδου μέσω της συλλογικής προσπάθειας και της κοινής πορείας προς την ενίσχυση της χώρας και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας για όλους τους πολίτες.

Η δήλωση από τη λέρο και η διάδοσή της

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τον Δεκαπενταύγουστο πραγματοποιήθηκαν από τη Λέρο, το νησί όπου επέλεξε να περάσει τις ημέρες του εορτασμού. Η επιλογή της Λέρου ως τόπου για το μήνυμά του προσδίδει έναν ιδιαίτερο τόνο στην τοποθέτησή του.

Το μήνυμα του κ. Ανδρουλάκη για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας δεν περιορίστηκε μόνο στις προφορικές δηλώσεις. Δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα και μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, εξασφαλίζοντας έτσι την ευρεία διάδοση των ευχών και των μηνυμάτων του σε ένα ευρύτερο κοινό.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos