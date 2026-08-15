Ο Άκης Σκέρτσος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για τη τροχιά που χάραξε στα πράγματα»

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου. Ο κ. Σκέρτσος προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου αναφέρθηκε στην πολιτική πορεία και την παρακαταθήκη που άφησε ο εκλιπών. Ο αποχαιρετισμός του υπουργού Επικρατείας συνοδεύεται από λόγια σεβασμού και ευγνωμοσύνης για την προσφορά του Στέφανου Μάνου στα δημόσια πράγματα.

Ο Στέφανος Μάνος, μια προσωπικότητα με μακρά διαδρομή στην πολιτική ζωή της χώρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο θάνατος του πρώην υπουργού

Ο Στέφανος Μάνος, ένας πρώην υπουργός με σημαντική παρουσία στην ελληνική πολιτική σκηνή, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, προκαλώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η μακρά του πορεία και η ενεργή του συμμετοχή στα δημόσια πράγματα σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, με τις θέσεις και τις απόψεις του να αποτελούν συχνά αντικείμενο συζήτησης.

Η ανάρτηση του άκη σκέρτσου στο Facebook

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσει τον Στέφανο Μάνο. Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο κ. Σκέρτσος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του πρώην υπουργού.

Στην ανάρτησή του, ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη που άφησε ο Στέφανος Μάνος. Τόνισε τη σημασία της προσέγγισης στην πολιτική, όπως αυτή εκφράστηκε από τον εκλιπόντα, υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της δράσης του.

Η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου

Ο Άκης Σκέρτσος, στην ανάρτησή του, περιέγραψε την πολιτική φιλοσοφία του Στέφανου Μάνου. «Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης», έγραψε ο υπουργός Επικρατείας.

Αυτή η φράση, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, αποτελεί την ουσία της πολιτικής παρακαταθήκης του Στέφανου Μάνου. Ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι ο πρώην υπουργός υπηρέτησε την πολιτική με γνώμονα την χρησιμότητα και τον ορθολογισμό, μακριά από την επιδίωξη της δημοφιλίας.

Σεβασμός και ευγνωμοσύνη για την πορεία του

Ο αποχαιρετισμός του Άκη Σκέρτσου προς τον Στέφανο Μάνο περιείχε στοιχεία σεβασμού, θλίψης και ευγνωμοσύνης. «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Επικρατείας αναγνώρισε τη μοναδική πορεία που ακολούθησε ο Στέφανος Μάνος στον δημόσιο βίο. Η αναφορά στη «διακριτή τροχιά» υποδηλώνει την ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη στάση του πρώην υπουργού σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του δράσης.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άκης Σκέρτσος εξέπρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του Στέφανου Μάνου. Η δήλωση αυτή αποτελεί μια τυπική έκφραση συμπαράστασης προς την οικογένεια του εκλιπόντος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki