Οι πληγές της Χαλκιδικής μετά την πυρκαγιά και οι δηλώσεις για την αντιμετώπισή της

Η Χαλκιδική βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω της σημαντικές καταστροφές. Χιλιάδες στρέμματα γης έγιναν στάχτη, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές, κυρίως στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ ο απολογισμός των πληγών αποκαλύπτεται σταδιακά με το πρώτο φως της ημέρας.

Εικόνα της καταστροφής και απολογισμός

Το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική άφησε πίσω του καμένα δάση, περιουσίες και εκτάσεις, με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να είναι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές στο δάσος, σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές. Στον οικισμό Ναυτίλος, συγκεκριμένα, έχουν υποστεί ζημιές κατοικίες, αν και η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί πλήρως μετά την πρόσβαση των συνεργείων σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, χρειάστηκε να εκκενωθούν περιοχές μέσα σε λίγες ώρες, με το 112 να ενεργοποιείται τέσσερις φορές.

Επιχείρηση εκκένωσης και δυνάμεις αντιμετώπισης

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης οργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διά θαλάσσης, στο πλαίσιο της οποίας απομακρύνθηκαν συνολικά 481 άνθρωποι με πλωτά μέσα. Τουλάχιστον δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η εικόνα από το πύρινο μέτωπο παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένη το πρωί της Παρασκευής, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες να κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή. Πραγματοποιούνται συνεχώς ρίψεις νερού για την κατάσβεση και των μικρών εστιών φωτιάς. Όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή, ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Δηλώσεις του υπουργού επικρατείας, άκη σκέρτσου

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Στην ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Τόνισε ότι η έκταση που κάηκε αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού, δηλαδή περίπου 3.500 στρέμματα.

Ο κ. Σκέρτσος έκανε σύγκριση με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, οπότε είχε καεί σχεδόν το 25% της Κασσάνδρας. Απέδωσε την επιτυχία στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, καθώς και στις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις από στεριάς και θαλάσσης.

Επενδύσεις και πρόγραμμα antinero

Ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αποτελεί σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς και της πρόληψης. Στην περιοχή της Χαλκιδικής, από το 2022 έως σήμερα, έχουν γίνει πέντε παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero, συνολικού ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτές οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας. Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι το πρόγραμμα Antinero δεν σβήνει φωτιές, αλλά συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Επίσης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αναστολή εκδηλώσεων στον δήμο κασσάνδρας

Λόγω της πυρκαγιάς, ο Δήμος Κασσάνδρας αποφάσισε την αναστολή όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκαπενταύγουστο. Ο δήμος κάλεσε τους πολίτες και τους τουρίστες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Με πληροφορίες από News 24/7

Φωτογραφία: News 24/7