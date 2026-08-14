Άκης Σκέρτσος: Η πολιτική προστασία δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο φτηνής πολιτικής αντιπαράθεσης

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου σχετικά με την πολιτική προστασία και την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Σκέρτσος, μέσω ανάρτησής του, υπογράμμισε ότι η πολιτική προστασία δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο φτηνής και ρηχής πολιτικής αντιπαράθεσης. Στην τοποθέτησή του, έκανε αναφορές σε γεγονότα του παρελθόντος και παρουσίασε στοιχεία για την κατάσταση στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, όπου ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να εμφανιστεί ως ειδικός και επί της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη για τα «ερείπια» που άφησε πίσω του στην πολιτική προστασία της χώρας, αναφερόμενος στο Μάτι των 104 νεκρών και τη Μάνδρα των 24 νεκρών.

Ο υπουργός Επικρατείας επικαλέστηκε τη ρητορική σοφιστεία που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος διερωτήθηκε: «κλιματική αλλαγή δεν έχουν και η γειτονική Τουρκία ή η Ιταλία; Γιατί αυτές οι χώρες έχουν λιγότερες καμένες εκτάσεις από εμάς τα τελευταία χρόνια;». Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε έτσι για μια ακόμη φορά τον περίσσιο πολιτικό κυνισμό του.

Η απάντηση του υπουργού επικρατείας για τις συνθήκες στην ελλάδα

Ο Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι, αν ο κ. Τσίπρας είχε ρωτήσει τους ειδικούς επιστήμονες του επιτελείου του, θα τον είχαν ενημερώσει για τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Αυτές περιλαμβάνουν ένα μείγμα υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας, έντονων ανέμων, δύσκολου ανάγλυφου και υψηλής ευφλεκτότητας της βλάστησης.

Επιπλέον, ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι τα ισχυρά μελτέμια του Αιγαίου αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα πυρομετεωρολογικού κινδύνου, ειδικά για την Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τον υπουργό, συνθέτουν μια απαιτητική κατάσταση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Συγκριτικά στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, οι ειδικοί θα είχαν ενημερώσει τον κ. Τσίπρα ότι κατά το φετινό καλοκαίρι, τόσο η Τουρκία όσο και η Ιταλία καταγράφουν έως σήμερα περισσότερες καμένες εκτάσεις από την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση στον συγκεκριμένο συγκριτικό πίνακα του Euronews.

Οι χώρες που προηγούνται της Ελλάδας σε καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα, είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία. Ο υπουργός Επικρατείας χρησιμοποίησε την ευρωπαϊκή εικόνα του 2026, όπου μια ήπειρος καίγεται και χώρες με ισχυρές υποδομές και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας έχουν χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα, για να αναδείξει την απλοϊκή και λαϊκιστική προσέγγιση του κ. Τσίπρα.

Η κλιματική αλλαγή και η πολιτική προστασία

Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για να εργαλειοποιείται από πολιτικούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Δήλωσε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ουσιαστικά από την αρχή έναν σύγχρονο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, πρόληψης και κρατικής αρωγής.

Ο υπουργός Επικρατείας απευθύνθηκε σε όσους, ως κυβέρνηση, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο μηχανισμό πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, και τώρα έρχονται ως τιμητές για να ασκήσουν κριτική.

Έκκληση για υπευθυνότητα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σκέρτσος κάλεσε τους πολιτικούς να κατανοήσουν ότι η πολιτική προστασία απαιτεί σοβαρότητα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ας κατανοήσουν, επιτέλους, ότι η πολιτική προστασία δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο φτηνής και ρηχής πολιτικής αντιπαράθεσης».

Ο υπουργός Επικρατείας πρόσθεσε την έκκληση: «Και ας μιλήσουν, επιτέλους, ως νέο κόμμα με παλιό αρχηγό με περισσότερη υπευθυνότητα, αυτοκριτική, ταπεινότητα και ειλικρίνεια».

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos